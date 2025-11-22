Hunderte Besucher strömen täglich auf den festlich geschmückten Platz vor dem Hauptbahnhof. Es warten Geschenkideen der Aussteller genauso wie süße Versuchungen, wärmender Glühwein und fruchtiger Punsch. Für Kinder sorgt das Karussell, das Christkind-Postamt und ein eigenes Kinderprogramm mit Bastelstation für leuchtende Augen, während die Eltern einkaufen oder den Punsch genießen können.

Besondere Höhepunkte

Einige Höhepunkte vor dem Hauptbahnhof-Eingang sind: Die Eisstockbahn, die Möglichkeit, direkt einen Brief ans Christkind zu schreiben, der Afterwork-DJ jeden Dienstag & Donnerstag (17-20 Uhr) sowie die Silent Disco jeden Mittwoch im Dezember. Der Weihnachtsmarkt ist bis 20. Dezember täglich von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Westbahnhof-Zauber

Ebenso wie beim Westbahnhof, der sogenannten BahnhofsCity Wien-West. Der kleine aber feine “Markt” bietet neben traditionellen Schmankerln wie heißen Maroni und Punsch auch eine Eisstockbahn, um ein gemütliches Zusammensein für Familien, Kollegen oder Freunde zu garantieren. Geöffnet ist der Markt bis 20. Dezember täglich von 14 bis 20 Uhr.