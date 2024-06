Ferienspaß für kleine Forscher in Simmering

Im Sommer können Kinder spielerisch die Welt der Naturwissenschaften im Science Pool, dem „Museum der Nerdigkeiten“ und im Schloss Neugebäude in Simmering entdecken.

Naturwissenschaften sind weder zu schwer, noch zu langweilig. Mit dem wienXtra Ferienspiel und den Summer Science-Wochen gibt es gleich zwei Ferien-Angebote iim Juli und August, bei denen kleine Forscher in lustigen Experimenten und lehrreichen Workshops viel Wissenswertes fürs Leben erfahren können. Der Spaß kommt dabei sicher nicht zu kurz.

Jetzt zu buchen: Summer Sciene im Juli und August

Von 1. Juli bis 30. August verwandeln sich der Science Pool und das „Museum der Nerdigkeiten“ (Hauffgasse 4 und 4A) in eine Forscher-Werkstätte. Wochenweise kann das Wissenscamp gebucht werden und bietet Kindern und Jugendlichen aus Volksschule und Unterstufe die Möglichkeit, Themen aus den Bereichen Technik, Naturwissenschaft und Kreativität in selbstständigen Workshops zu erforschen. Im Zentrum der Science Ferien im Schloss Neugebäude (Schlossinnenhof und Schloss-Säle, Otmar-Brix-Gasse 1) stehen die Anfänge der Technik, die vielfältigen Bereiche der Naturwissenschaften, aber auch das Genie von Leonardo Da Vinci. Eine Woche kostet pro Kind 269 Euro, inkludiert sind die Betreuung, Verpflegung sowie Materialkosten.

Summer Science-Woche im Science Pool buchen!

Summer-Science-Woche im Schloss Neugebäude buchen!

Kostenlose Science Pool-Tage im August

Im Rahmen des wienXtra Ferienspiels können kleine Forscher von 6 bis 13 Jahren zu Themenbereichen wie Elektrotechnik (Magnetisches aus Metall und Ferrofluid, 12.8., 10 Uhr), Ingenieurs-Wissenschaft (Vom Regenschirm zum Wasserrad, 13.8., 10 Uhr), Chemie (Mach deinen eigenen Schleim, 13.8., 14 Uhr), Thermodynamik (Erforsche, was Kälte kann, 14.8., 10 Uhr) und Aerodynamik (Alles, was fliegt, 16.8., 10 Uhr) tüfteln und experimentieren. Das Labor im Science Pool steht ihnen an diesen Tagen für 2 Stunden gratis zur Verfügung. Eine Anmeldung ist vorab notwendig unter Tel.: 01/909 4000–84400 oder online auf anmeldung.ferienspiel.at.