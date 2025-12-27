Wenn jemand eine Reise macht, dann hat er viel zu erzählen. Aber bevor man die Weite sucht, kann man sich ganz in der Nähe darüber informieren, wohin die Resie denn gehen soll. Die ideale Gelegenheit dafür bietet sich am 10. und 11. Jänner in Wiener Neustadt. In den revitalisierten Kasematten eröffnet sich dann bei der Ruefa Resiemesse eine Welt voller Möglichkeiten: Frühbucher profitieren nicht nur von attraktiven Preisvorteilen, sondern auch von der vollen Auswahl an Reiseoptionen.

Mit im Gepäck haben die Veranstalter spannende Vorträge und die volle Palette ihres Angebots, das über alle Meere und Kontinente hinweg die ganze Welt umspannt. Ergänzend dazu präsentieren zahlreiche Anbieter ihre Ideen für Unternehmungen und Ausflugsziele in Österreich. Ruefa ist mit eigenen Kultur- und Studienreisen, Kreuzfahrten und Fernreisen vor Ort vertreten. Als besonderes Highlight wartet beim Gewinnspiel eine Traumreise auf glückliche Gewinner. Die kleinen Besucher:innen gehen unterdessen beim Escape-Spiel auf Rätseljagd.

Die Ruefa Reisemesse Wiener Neustadt hat bei kostenfreiem Eintritt jeweils am Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Auch fürs kulinarische Programm ist gesorgt: Mehrere regionale Winzer bewirten mit Speisen und Getränken.

Alle weiteren Infos gibt es hier