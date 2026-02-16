Mitten im Marktgeschehen des Viktor-Adler-Markts befindet sich der Stand 129, die externe Spielstätte des Kulturhaus Brotfabrik. Der Kunst- und Kulturraum besteht seit September 2013 auf einem der lebendigsten Märkte in Wien und ist älter als das Kulturhaus Brotfabrik in seiner jetzigen Form. Hier sind alle Bewohner Favoritens oder schlichtweg alle Kunst- und Kulturinteressierten eingeladen am breiten Angebot von Veranstaltungen teilzunehmen. Neben dem Stand 129 Kunst- und Kulturraum am Viktor-Adler-Markt werden laufend unterschiedliche Projekte und Kooperationen national, aber auch international durchgeführt.

Am 18. Februar lädt man um 19.30 Uhr zum Filmabend: Auf dem Programm steht der Dokumentarfilm „Unsere große kleine Farm“. Die Handlung ist schnell erklärt: Zwei Großstädter – Molly und John – ziehen von L.A. aufs Land um ihren Traum von einer Farm umzusetzen. Der Dokumentarfilm begleitet den Aufbau dieser Farm über 8 Jahre und zeigt, wie die beiden immer wieder darum ringen ein ökologisches Gleichgewicht herzustellen und Artenvielfalt zu ermöglichen.

Der Filmabend findet in Zusammenarbeit mit der CEU und den LaaerBergBauerInnen statt. Die Landwirtschaftsinitiative bewirtschaftet seit Jahren gemeinschaftlich ein Feld in der Löwygrube und muss sich die Ernte mit einer wachsenden Gruppe unter Naturschutz stehender Hamster teilen. Im Anschluss an den Film gibt es Informationen über die Initiative.