Ab sofort können Tierfreund*innen eine Patenschaft für einen ganz bestimmten Hund übernehmen. Zum Auftakt stehen zehn Hunde zur Auswahl – allesamt Tiere, die bereits seit langer Zeit im TierQuarTier Wien leben. Viele von ihnen haben schwere Erfahrungen hinter sich, tragen sichtbare oder unsichtbare Narben und brauchen intensive Förderung, bevor eine Vermittlung überhaupt möglich wird.

Jährlich versorgt das TierQuarTier Wien rund 2.500 Tiere. Viele können rasch abgeholt oder vermittelt werden. Andere bleiben – etwa Hunde mit schwieriger Vorgeschichte, gesundheitlichen Einschränkungen oder großer Unsicherheit gegenüber Menschen. Für sie wird das Tierheim oft über Jahre hinweg zum einzigen sicheren Ort.

Gezielte Hilfe statt allgemeiner Unterstützung

Mit den neuen Einzel-Patenschaften setzt das TierQuarTier Wien genau hier an: Die Beiträge fließen zweckgebunden in Maßnahmen, die für den jeweiligen Hund entscheidend sein können. Dazu zählen unter anderem:

professionelles Einzeltraining

Physiotherapie

Spezialfutter

medizinische Betreuung

intensive Pflege und Beschäftigung

Das Ziel: Die Hunde Schritt für Schritt stärken – dort, wo bisher die Voraussetzungen für ein neues Zuhause gefehlt haben.

Sitka steht stellvertretend für viele

Einer der Hunde, für die eine Einzel-Patenschaft übernommen werden kann, ist Sitka. Er wurde im Juni 2024 freilaufend gefunden und vermutlich ausgesetzt. Seitdem wartet er im TierQuarTier Wien auf eine zweite Chance.

Sitka ist sensibel und begegnet neuen Situationen sowie Menschen zunächst zurückhaltend. Vertrauen aufzubauen ist für ihn ein behutsamer Prozess, der vor allem Zeit, Geduld und liebevolle Konstanz braucht. Besonders wichtig sind für ihn Einzeltraining und eine individuell abgestimmte Betreuung. Auch ein großes, gemütliches Feldbett soll ihm helfen, sein Zimmer als noch sichereren Rückzugsort wahrzunehmen.

Ausgiebiges Schmusen steht bei Sitka nicht an erster Stelle – dafür liebt er ruhige Momente in der Natur. Draußen zu sein, zu beobachten und die Umgebung in seinem Tempo wahrzunehmen, gibt ihm Sicherheit.

Virtuell adoptieren – und real etwas verändern

Die Einzel-Patenschaften richten sich an alle, die einen Hund im Herzen, aber (noch) nicht im Zuhause haben – oder zum Valentinstag ein sinnvolles Geschenk machen möchten. Unterstützt werden können unter anderem Hunde wie Sitka, Vitany, Struppi oder Herkules, die schon lange auf ein Zuhause warten.

Alle Infos zur Einzel-Patenschaft und die Möglichkeit, Pat*in zu werden, gibt es online auf der Website des TierQuarTier Wien.