„Fin de Siècle“: Musikalische Zeitreise mit Trio Clarivoce

Mit dem Konzert „Fin de Siècle“ entführt das Trio Clarivoce am 7. Mai 2025 das Publikum in die Zeit der Jahrhundertwende. Im Borromäus-Saal in der Landstraße erleben Besucher eine faszinierende Reise durch die Spätromantik und den Jugendstil – ergänzt durch moderne Kompositionen, die der Epoche nachempfunden sind.

„Fin de Siècle“ verspricht nicht nur eine spannende Auseinandersetzung mit der Musikgeschichte, sondern auch ein außergewöhnliches Hörerlebnis. Im historischen Ambiente des Borromäus-Saals werden die Gäste in die Welt von Wien um 1900 entführt. Die Veranstaltung, unterstützt durch den Bezirk Landstraße und organisiert durch „Creatives Centrum Wien“, bietet bei freiem Eintritt eine einzigartige Gelegenheit, die musikalische Ästhetik des „Fin de Siècle“ hautnah zu erleben.

Aufbruch: die musikalische Ära der Jahrhundertwende

Wien um 1900 war ein Schmelztiegel der Künste. Ein Ort, an dem sich der Jugendstil und die Hochblüte der Spätromantik mit musikalischer Innovationskraft vereinten. Diese einzigartige Epoche war geprägt von Komponisten, die ihre Werke im Spannungsfeld zwischen traditionellem romantischen Ausdruck und den Anfängen moderner Musik erschufen. Zu den bekanntesten Vertretern dieser Zeit zählen Richard Strauss, Gustav Mahler und Alban Berg, deren Werke die Musikwelt nachhaltig prägten. Mit dem Konzert „Fin de Siècle“ widmet sich das Trio Clarivoce unter der Leitung von Sopranistin Monika Medek, Klarinettist Karl Strohriegl und Pianistin Stephanie Timoschek der Musik jener Zeit.

Von Strauss bis Mahler: Meisterwerke der Spätromantik

Das Konzert beginnt mit dem prachtvollen Werk von Richard Strauss, dessen Kompositionen mit opulenten Orchestrierungen und dramatischen Kontrasten brillieren. Weiter geht es mit Gustav Mahlers Liedern, die wie keine anderen das Verlangen nach transzendenter Schönheit und Melancholie verkörpern. Im Zusammenspiel mit Stücken von „Walzerkönig“ Johann Strauss wird das damalige Wiener Lebensgefühl hörbar. Eine mitreißende Mischung aus Eleganz, Heiterkeit und tiefem emotionalen Ausdruck. Doch das Trio Clarivoce geht noch weiter und bringt Werke von Vally Weigl, Alban Berg und Anton Webern, die die Musik in eine neue Richtung führten.

Zeitgenössische Klangwelten im Geist der Jahrhundertwende

Ein weiterer Höhepunkt des Konzerts sind die modernen Kompositionen, die dem „Fin de Siècle“-Flair auf besondere Weise huldigen. Komponisten wie Maximilian Kreuz, Paul Hertel, Stefan Pelzl und Shane Woodborne lassen sich von der reichen musikalischen Geschichte inspirieren. Sie erschaffen Stücke, die gleichzeitig die Tradition wahren und doch neue Klangwelten eröffnen. Diese Werke lassen die Zuschauer in eine musikalische Zeitreise eintauchen, die Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet.

Trio Clarivoce: „Fin de Siècle“

7. Mai 2025, 19 Uhr

Borromäus-Saal, Karl-Borromäus-Platz 3, 1030 Wien

Eintritt frei!

clarivoce.com