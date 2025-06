Fit-Geh-Treff: Ein sportlicher Fix-Termin zum Wohlfühlen

Für die durchschnittlich acht Damen und Herren ist der Fit-Geh-Treff mit ASKÖ-Experte Günter Schagerl jeden Mittwoch ein Pflichttermin. Senioren im Alter von 60 bis 86 Jahren gehen von 10 bis 11 Uhr gemeinsam.

Heuer gab es schon 22 Fit-Geh-Treffen am Maurer Berg in Liesing. Im Schnitt waren acht Personen dabei, 72 % Frauen, 28 % Männer. Für sie in der Mittwoch von 10 bis 11 Uhr mit Gehen und altersgerechte Übungen ein Pflichttermin, den sie nicht missen wollen. Treffpunkt: Maurer Berg, Beginn des Weges zum Pappelteich.

Fitness & Gesundheit

Um seinem Wohlbefinden Gutes zu tun, gibt es für die Teilnehmer – wenn erforderlich – Gruppen mit den Tempo-Stufen “sehr langsam”, “langsam” und “zügig”. “Bewegung, Entspannung, Natur, Spiel, Gespräche, Lachen und vor allem nette Leute warten”, sagt Günter Schagerl. “Ziel ist es, sich und einander wöchentlich aufbauen und vielleicht sogar neue Freunde zu finden.”

Einfach vorbeikommen

Einfach hinkommen und mitmachen. Wer sich von dem positiven Gefühl der Teilnehmer überzeugen will, der findet auf www.jetztgutestun.at unter „Ich bewege mich – Mehr Lesen“ einen Treffpunkt-Plan und weitere Bilder. Sie geben Schwung zum Schnuppern. Kostenlos. Ohne Anmeldung. Infos auch unter: E-Mail guenter.schagerl@askoe.at oder Tel. 0676 / 84 74 64 12.

Die Teilnehmerzahlen: