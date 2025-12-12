Unter dem Motto „Wir Frauen feiern uns“ wurde am 11. Dezember der Wappensaal des Rathauses zum Treffpunkt gelebter Nachbarschaft. 125 Frauen aus Wiener Gemeindebauten folgten der Einladung von wohnpartner und wurden für ihren besonderen Einsatz im Alltag ausgezeichnet. Ob durch Hilfe für Nachbarinnen und Nachbarn, durch Projekte im Grätzl oder ihr Engagement in Frauengruppen – sie alle stehen stellvertretend für viele weitere Frauen, die das Zusammenleben in Wien aktiv mittragen.

Engagement, das den Alltag lebenswerter macht

Die gewürdigten Frauen leisten ihren Beitrag oft leise, aber mit großer Wirkung. Sie organisieren gemeinschaftsstärkende Aktivitäten, haben ein offenes Ohr für andere und sorgen dafür, dass aus anonymem Nebeneinander ein solidarisches Zusammenleben wird. Genau dieses Engagement macht den Wiener Gemeindebau zu einem Ort mit hoher Lebensqualität.

Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál betonte in ihrer Ansprache die zentrale Rolle der Frauen: „Wien ist eine Stadt der Frauen. Sie sind eine tragende Säule unseres Zusammenhalts. Ihr Einsatz schafft Vertrauen, Gemeinschaft und macht unsere Stadt noch ein Stück lebenswerter.“

Auch Wiener Wohnen-Direktorin Karin Ramser hob die Bedeutung des täglichen Einsatzes hervor: „Viele Frauen sorgen im Gemeindebau dafür, dass Nachbarschaft mehr ist als nur Zusammenwohnen. Sie ermöglichen Begegnungen und stärken das Vertrauen im Grätzl.“

wohnpartner stärkt Frauen im Gemeindebau

Ein wichtiger Teil der wohnpartner-Arbeit ist die gezielte Unterstützung von Frauen in den Gemeindebauten. Mit Beratungsangeboten, Vernetzung und Weiterbildung wird auf unterschiedliche Lebensrealitäten eingegangen. Schwerpunkte liegen dabei auf Gewaltprävention, Selbstwirksamkeit und Stärkung des Selbstbewusstseins.

In den wohnpartner Grätzl-Zentren werden dazu unter anderem Selbstbehauptungskurse, Gesundheitsworkshops und kreative Projekte angeboten. Diese Programme helfen Frauen, ihre Stärken zu entdecken und aktiv in den Alltag einzubringen.

Bereichsleiterin Claudia Huemer unterstrich den Wert dieser Arbeit: „Dieses Fest gibt engagierten Frauen die Sichtbarkeit, die sie verdienen. Ihr Einsatz stärkt das Vertrauen im Grätzl und zeigt, wie wertvoll gelebte Nachbarschaft ist.“

Raum für Austausch und Vernetzung

Neben der Würdigung stand beim Frauenfest vor allem der Austausch im Mittelpunkt. Über Generationen und Herkunft hinweg bot der Abend Raum zum Vernetzen, Krafttanken und gemeinsamen Feiern – fernab des oft fordernden Alltags.

Für die musikalische Stimmung sorgte DJane Angelina Siegert, während die U-Bahn-Stars Kathalena & Valiente mit ihren Auftritten für Begeisterung sorgten. Ein Abend, der zeigte: Frauenpower im Gemeindebau ist ein unverzichtbarer Motor für ein starkes Wien.