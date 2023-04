Ganz einfach in die Wohnwelt eintauchen!

Für alle Wiener, die an Wohnthemen interessiert sind, ein Pflichttermin. Die Gebietsbetreuung lädt zur spannenden Entdeckungstour nach Penzing.

Am Dienstag, 25. April, um 16:30 Uhr geht‘s in der Käthe-Dorsch-Gasse 17 los. Die Wohntour „Wiental-Terrassen – innovatives und nachhaltiges Wohnen für alle Generationen“ lädt ins Generationenzentrum „All in Penzing“. Kreativ-spannendes Wohnen trifft auf Leistbarkeit: Am Areal um die Käthe-Dorsch-Gasse sind zwei Bauplätze mit rund 400 geförderten und 100 freifinanzierten Wohnungen entstanden.

100 % erneuerbare Energie

Und das ganz Besondere daran: das erwähnte Generationenzentrum und Bildungseinrichtungen sind genauso eingebunden. Das sensationelle Wohnprojekt ist für Alleinerziehende ebenso geeignet wie für Singles. Das Energiekonzept sorgt dafür, dass praktisch 100 % der Energie aus erneuerbaren Quellen stammt. Noch eine Großartigkeit.

Anmeldung zur Wohntour

Die Wohntour am 25. April ist kostenlos, aber eine Anmeldung ist notwendig unter sued@gbstern.at oder unter der Telefon-Nr. 01/893 66 57. Achtung, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Weitere Infos: http://www.gbstern.at/termine/detail/2039/