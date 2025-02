Gleis//Garten in Meidling serviert ab sofort (mit) Herz und Hirn

Das nachhaltige Startup SehnenSucht in Wiens erste Foodhall, dem Gleisgarten in der Eichenstraße 2 in Meidling erweitert für kurze Zeit die Speisekarte und lädt Experimentierfreudige zum Verkosten von außergewöhnlichen Rezepten mit Hirn, Herz, Leber, Niere, und Co.

Für Kreationen wie „Zunge & Teich“ oder „Knochen & Mehl“ müssen Neugierige gar nicht nach Australien fliegen. Mitten in Wien, nur 15 Minuten vom Westbahnhof entfernt, präsentiert das Start-up SehnenSucht seine nachhaltigen Schmankerln im Gleis//Garten. Drei Freunde aus Bad Goisern, Wien und dem Wischathal, haben es sich zur Aufgabe gemacht, wirklich alles aus ihren Zutaten rauszuholen.

„Durch unseren ‚Nose-to-Tail‘- sowie ‚Leaf-to-Root‘-Ansatz setzen wir auf die vollständige Nutzung von Tieren und Pflanzen und verwandeln diese in genussvolle Köstlichkeiten. Wir extrahieren die natürliche Essenz jeder Zutat und wecken Neugier an Unbekanntem. Mit jedem Bissen feiern wir Nachhaltigkeit, Respekt vor der Natur und die Leidenschaft, aus Unscheinbarem außergewöhnliche Delikatessen zu kreieren“, erklärt Francisca Tan, Mitgründerin von SehnenSucht, die Idee hinter dem kreativen Start-up.

Noch bis Ende Februar kann man im Gleis//Garten beim SehnenSucht-Pop-up traditionelle österreichische Gerichte mit etwas Twist sowie neue und außergewöhnliche Geschmacks-Explosionen erleben. Darunter

Zunge & Teich / Dünne Scheiben Rindszunge mit einer Creme von Karpfenkarkassen und Grillbrot

Schwarz & Kohl / Koreanische Blunzn und Chinakohl-Kimchi mit Reis

Heart of Fire / Kurz gebratenes Rinderherz mit Sichuan Knochenessenz

Taco del Hígado / Lebertacos

Brain-Fried Rice / Gebratener Reis mit Hirn

Weitere Informationen unter gleisgarten.com