Gratis Entdeckungstouren durch Wiener Bezirke

Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) lädt zur Veranstaltungsreihe „Wohnbares Wien“ ein und stellt bei geführten Spaziergängen von April bis Oktober innovative Wohn- und Stadterneuerungsprojekte in sechs Bezirken vor.

An mehreren Standorten in Wien entstehen zukunftsweisende Wohnprojekte. Gleichzeitig werden historische Wohnbauten saniert und Straßen, Plätze sowie Hausfassaden klimafit umgestaltet. So wird nicht nur neuer Wohnraum geschaffen, es entstehen auch viele Angebote und Verbesserungen für die ganze Nachbarschaft. Bei der Veranstaltungsreihe „Wohnbares Wien“ werden ausgewählte Projekte in sechs Bezirken unter die Lupe genommen und exklusive Einblicke gewährt – mit Fokus auf Themen wie „klimafitte Stadt“ und Energie. Die Touren werden von unterschiedlichen Experten der Stadt begleitet.

Auftakt: Wientalterrassen Penzing

Los geht’s am 25. April mit einer Tour zu den Wientalterrassen in Penzing, einem Wohnprojekt, das mit einem innovativen Energiekonzept punktet. Auf dem am Areal rund um die Käthe-Dorsch-Gasse im 14. Bezirk entstand auf zwei Bauplätzen ein neues Stadtquartier mit rund 400 geförderten und 100 freifinanzierten Wohnungen, einem Generationenzentrum und Bildungseinrichtungen. Das Neubauprojekt ist auch ein Musterbeispiel für Nachhaltigkeit bei Bau und Betrieb mit erneuerbaren Energiequellen. Grüne Höfe und Terrassen tragen zur Reduktion der sommerlichen Überhitzung bei.

Sechs Entdeckungstouren in sechs Bezirken



Die Teilnehmer von „Wohnbares Wien“ erwarten Spaziergänge durch neu entstehende Stadtteile, interessante Sanierungsprojekte, Führungen mit Experten und allerlei Wissenswertes. Informationen aus erster Hand von Projektverantwortlichen und Fachleuten bieten spannende Einblicke. „Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung offeriert ein vielfältiges Angebot und informiert über Neuigkeiten. Experten führen bei „Wohnbares Wien“ durch spannende Projekte,“ so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál über die Entdeckungstouren. Auf dem Programm stehen:

25. April: Wientalterrassen, Käthe-Dorsch-Gasse 17, 1140 Wien

9. Mai: Raus aus Gas in der Morizgasse, 1060 Wien

23. Mai: Stadtteil Wildgarten am Rosenhügel, 1120 Wien

14. Juni: Sanierung der Werkbundsiedlung, 1130 Wien

19. September: Zu-Fuß-Grätzl in Atzgersdorf, 1230 Wien

3. Oktober: Vorzeige-Sanierung Zwölfergasse, 1150 Wien

Alle Touren sind kostenlos, die Teilnehmer-Anzahl ist allerdingsnbegrenzt. Termine und Anmeldung zu den Veranstaltungen: Wohnbares Wien