Selbstständigkeit ohne Risiko: Co-Working als Schönheitstrend

Wie lassen sich verwaiste Erdgeschoßlokale nutzen? Diese Frage hat sich Denise ­Dobida gestellt. Ihre zündende Idee: ein Co-Working-Studio für Schönheitsdienstleistungen.

Fußpflegerinnen, Nagel­designerinnen oder Wimpern-Stylistinnen scheuen oft den Schritt in die Selbstständigkeit – zu hoch ist ihnen das Risiko, in ein eigenes Studio zu investieren. Dobida bietet jetzt in den ehemaligen Räumlichkeiten von „Rosis Fußpflege“ die Möglichkeit eines geteilten Behandlungsplatzes nach dem bewährten Shared-Office-­Prinzip. Die Plätze können von Interessenten stundenweise gemietet werden – bis auf einen Prozentsatz ihres Umsatzes fallen keine weiteren Kosten an. Derzeit stehen zwei Kosmetikliegen und zwei Nageltische zur Verfügung. Bei Interesse: 0664/523 88 87.