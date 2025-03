Gratis Kulturgenuss für alle: Broschüre bietet Überblick

Wien begeistert mit einer beeindruckenden Vielfalt an Kunst, Kultur und Wissenschaft – und das oft ohne Eintritt. Mit der neuen Broschüre „Freier Eintritt in ganz Wien“ möchte die Stadt Wien Barrieren beim Zugang zu kostenlosen Kultur- und Wissensangeboten für alle fördern.

Die neue Broschüre der Stadt Wien bietet eine umfassende Orientierungshilfe für alle, die kostenfreie Veranstaltungen und Ausstellungen entdecken möchten. Ein Vorteil, den sowohl Einheimische wie auch Besucher Wiens nutzen können.

Kultur ohne Barrieren

„Kultur darf keine Frage des Geldbörsels sein – sie muss für alle zugänglich sein“, betonte Bürgermeister Dr. Michael Ludwig bei der Präsentation der Broschüre. Dieses Prinzip spiegelt sich in zahlreichen kostenlosen Angeboten wider: So kann die Dauerausstellung des Wien Museums bei freiem Eintritt besucht werden, während der Kultursommer mit einem breiten Spektrum an Konzerten, Lesungen und Performances lockt. Auch die Wiener Vorlesungen bieten tief gehende Einblicke in wissenschaftliche und gesellschaftliche Themen.

Wien als Stadt des Wissens

Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Mag. Veronica Kaup-Hasler unterstrich die Bedeutung von freiem Zugang zu Wissen. Kaup-Hasler betont: „Wien hat eine lange Tradition in Kultur und Wissenschaft – zwei Disziplinen, die seit jeher eng miteinander verbunden sind.“ Besonders in Zeiten zunehmender demokratischer Herausforderungen sei es essenziell, faktenbasiertes Wissen und kulturelle Teilhabe zu fördern. Nicht nur Einheimische, sondern auch Touristen profitieren von der neuen Broschüre. „Unsere Stadt lebt von ihrer kulturellen Strahlkraft“, so Ludwig. „Unsere Gäste schätzen die Vielfalt Wiens – mit dieser Broschüre laden wir alle herzlich ein, Neues zu entdecken.“

Wo gibt es die Broschüre?

Die Broschüre „Freier Eintritt in ganz Wien“ ist ab sofort kostenlos erhältlich. Verfügbar ist sie in städtischen Einrichtungen wie der Stadtinformation im Rathaus und der Wienbibliothek. Sie bietet einen kompakten Überblick über die besten kostenlosen Kultur- und Wissenschaftsangebote der Stadt. Damit eröffnen sich neue Perspektiven auf Wiens reiche Kulturlandschaft.

Stadtservice Wien–Stadtinformation

Rathaus, Eingang Friedrich-Schmidt-Paltz 1, 1010 Wien

Mo.–Fr., 7.30–17 Uhr, Tel.: 01/4000–4001, E-Mail: stadtinformation@post.wien.gv.at

Wienbibliothek im Rathaus

Rathaus, Eingang Felderstraße 1/Stiege 6/1.Stock, 1010 Wien

Mo.–Do., 9–19 Uhr, Fr., 9–17 Uhr, Tel.: 01/4000–84920, E-Mail: post@wienbibliothek.at

www.wienbibliothek.at