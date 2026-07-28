VinziRast am Land: Ab ins Grüne und dabei auch gleich Gutes tun

Wer am Wochenende der aufgeheizten Stadt entfliehen will, findet im Wiener Umland ein Ziel, das mehr bietet als nur Schatten: Die VinziRast am Land verbindet Natur, Gastronomie und ein soziales Projekt, das mit jedem Besuch unterstützt wird.

Nur zwanzig Autominuten von Wien entfernt und gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Hauptbahnhof erreichbar, liegt ein Anwesen, das für seine soziale und inklusive Architektur ausgezeichnet wurde. Umgeben von Wiesen, Wald und weitläufigen Anbauflächen bietet die VinziRast am Land nicht nur Erholung und Gästezimmer für Ausflügler, sondern auch ein Zuhause für ehemals obdachlose Menschen mit kleinen Wohneinheiten, in denen Menschen zusammenleben und gemeinsam arbeiten.

Getragen wird der Standort nämlich von der VinziRast, einer gemeinnützigen Organisation, die seit Jahren Anlaufstellen für ehemals wohnungslose Menschen und andere marginalisierte Personengruppen schafft.

Eingebettet im Wienerwald bietet die VinziRast am Land jedes Wochenende, freitags von 12 bis 18 Uhr und Samstag & Sonntag gar von 10:30 bis 18 Uhr, allen, die wandernd oder mit dem Rad unterwegs sind, die perfekte Gelegenheit, einzukehren und bei Speis und Trank neue Kraft zu tanken. Aber auch für motorisierte Ausflügler bietet die VinziRast-Station ein nettes Ausflugsziel fernab vom Trubel der Stadt.

Mit vollen Händen nach Hause

Wer sich vor Ort von den Anbauprodukten überzeugen lässt, muss auch zuhause nicht darauf verzichten. Im Hofladen der VinziRast am Land können neben dem geernteten Gemüse auch weitere selbst hergestellte Produkte wie Marmeladen oder verschiedene Öle erstanden werden.

Weiters bietet das Hofkisterl die Möglichkeit, wöchentlich oder zweiwöchentlich mit frischem Bio-Gemüse aus der VinziRast am Land versorgt zu werden. Die Hofkisterl können an allen VinziRast-Standorten – VinziRast am Land, VinziRast-CortiHaus und VinziRastLokal mittendrin –, aber auch im 23. Bezirk und im Laden 31 in Mödling abgeholt werden.

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