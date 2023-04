Grüne Daumen im Einsatz: GB*Gartelwochen starten

Die Gartensaison hat begonnen. Egal ob am Balkon, im Innenhof oder bei der Aktion „Garteln ums Eck“ – das Garteln macht nicht nur die Stadt bunter und grüner, sondern ist auch ein wichtiger Beitrag für den Klima- und Artenschutz.

Im April laden die Gebietsbetreuungen Stadterneuerung (GB*) zu den „GB* Gartelwochen“ ein. Neben wertvollen Garteltipps für Balkon und Co können auch unkompliziert Setzlinge, Ableger, Zimmerpflanzen oder Blumensamen mit der Nachbarschaft geteilt und getauscht werden.

Garteln ums Eck

Bereits rund 1.600 Baumscheiben werden in Wien von engagierten Bewohnerinnen und Bewohnern begrünt. Die Baumscheiben werden mit allerlei Blumen und Pflanzen verschönert. Das blühende Grün ist nicht nur schön anzusehen, sondern bietet auch heimischen Insekten Nahrung. „Es macht jedes Jahr große Freude zu sehen, mit wieviel Einsatz und Liebe die Wienerinnen und Wiener unsere Stadt verschönern – und sich damit für ein gutes Miteinander im Grätzl stark machen,“ so Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál. „Mit jeder blühenden Baumscheibe und jedem begrünten Fleckchen steigt die Lebensqualität für alle in der Nachbarschaft – und das eigene Grätzl wird noch lebens- und liebenswerter.“

GB* Gartelwochen

Die Experten der GB* informieren bei einigen Veranstaltungen im Frühling persönlich und haben viele nützliche Tipps rund ums Garteln in der Stadt und zur Begrünung von Innenhof und Hausfassade parat.

Siebenbrunnenplatz, 1050 Wien | 19.4.2023 | 15-18 Uhr

Bei der GB*-Pflanzentauschbörse am Margaretner Siebenbrunnenplatz können Pflanzensamen, Kräuter, Gemüse, Blumensetzlinge und Tipps getauscht werden. Das GB*-Team informiert kostenlos zum Garteln in der Stadt.

Arne-Karlsson-Park, 1090 | 19.4.2023 | 16-18 Uhr

Am Arne-Karlsson-Park im 9. Bezirk veranstalten GB*-Team und Bezirksvorstehung eine Pflanzentauschbörse. Besucher können Pflanzen, Ableger, Setzlinge und Pflanzensamen tauschen.

Franz-Haas-Platz, 1100 Wien | 21.4.2023 | 14-17 Uhr

In Simmering dreht sich am 21. April alles um Setzlinge, Ableger und Blumensamen. Am Franz-Haas-Platz werden Pflanzen getauscht, Garteltipps und Infos zu „Garteln ums Eck“ von den GB*-Experten geteilt. Das Fair-Play-Team 11 ist ebenfalls dabei und stellt seine Angebote vor.

Ceija-Stojka-Platz, 1070 Wien | 21.4.,2023 | 15-18 Uhr

Alles, was die Wohnung, den Balkon, das Gartenbeet oder die Baumscheibe grüner macht, kann am 21. April in Lerchenfeld am Ceija-Stojka-Platz getauscht werden.

Frühlingserwachen in Penzing | 27.4.2023 | 17 Uhr

Bezirksvorstehung Penzing, Hütteldorfer Straße 188, 1140 Wien

Zum Start der Gartelsaison laden auch das GB*-Team im 14. Bezirk und Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner zum Gartelauftaktfest ein. Am Programm stehen Vorträge von Gärtner*innen, die Tipps zur Biodiversität und lebendigen Nachbarschaft geben und eine Pflanzentauschbörse lädt zum Teilen und Tauschen ein!

Mehr Informationen zum Stadtgarteln: www.gbstern.at/stadtgarteln