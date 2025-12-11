Am 12. Dezember um 17 Uhr beginnt das Spektakel am Karmelitermarkt im 2. Bezirk. Der Krampus-Verein “Nigri Diaboli” lädt zu einer atemberaubenden Show – übrigens der einzige Auftritt des Vereins in der Hauptstadt. Krampus-Fans sollten sich den Termin nicht entgehen lassen. Alleine die Fotos von Lukas Arnold lassen erahnen, wie beeindruckend die Show ist.

So ein Spektakel

Der Verein verbindet das traditionelle Brauchtum des Krampuslaufes mit einer modernen Show, in der viel Feuer, Pyrotechnik und Special-Effects zum Einsatz kommen. Darüber hinaus ist die gesamte Inszenierung theatralisch aufgebaut – mit einem Erzähler, einer Hauptfigur und einem jährlich wechselnden Motto.

Im Zeichen der Kinder

Das diesjährige Motto lautet „Kinderschutz“ – und die wichtige Botschaft dahinter lautet: „Eltern, passt auf eure Kinder auf!“ Die Spenden, die Besucher nach der Show geben, kommen dem Lichtblickhof (Penzing) zugute. Im vergangenen Jahr konnten mehr als 15.000 € an das Kinderhospiz Meidling übergeben werden. Schon ab 15 Uhr schenken Ehrengäste Punsch gegen eine kleine Spende aus.

Bild mit Krampus

Übrigens: Nach der spektakulären Show werden die Masken abgenommen und alle großen und kleinen Besucher können Fotos mit den Krampussen machen. Noch ein Anreiz, vorbeizukommen.