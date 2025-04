Guter Grund für den Garten: Von der Biotonne in den Blumentopf

Aus Obst- und Gartenabfällen der Wiener Biotonnen wachsen wieder Pflanzen, Blumen und Gemüse. Die Blumen- und Gartenerde der 48er „Guter Grund“ ist ab sofort wieder erhältlich: Erstmals heuer auch im kleinen, praktischen 5 Liter-Sack.

Rechtzeitig zum Start in die Gartensaison ist die 48er-Erde „Guter Grund“ wieder erhältlich – je nach Verwendungszweck im 40 Liter-, 18 Liter- und seit heuer neu auch im praktischen 5 Liter-Sack für die kleineren Pflanzen in der Wohnung. Den „Kleinen“ gibt´s im 48er-Tandler, den „Mittleren“ im 48er-Tandler und auf allen Wiener Mistplätzen, während der „Große“ ausschließlich auf den Mistplätzen – wie zum Beispiel in Hernals – zu erwerben ist.

Die torffreie Erde, die aus Gartenabfällen, Apfelbutzen, Salatblättern und vielen anderen biogenen Abfällen aus den über 90.000 Biotonnen im Grüngürtel entsteht, schließt auf umweltfreundliche Art und Weise den Kreislauf der Natur. Für Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky ist das ein Paradebeispiel für echte Kreislaufwirtschaft: „Zur hohen Lebensqualität in unserer Stadt können alle etwas beitragen: Die hochwertige und regionale Wiener Blumen- und Gartenerde ist ein ‚guter Grund‘ für alle, die Biotonne zu nutzen. Wer seine Garten- und Küchenabfälle richtig entsorgt, trägt aktiv zum Klimaschutz bei.“

Der Kreislauf schließt sich dann vollständig, wenn die nährstoffreiche Erde im eigenen Garten, am Balkon oder in der Wohnung wieder zum Einsatz kommt.

Die torffreie 48er-Erde „Guter Grund“ ist auf allen Wiener Mistplätzen und im 48er-Tandler in Margareten und in der Donaustadt erhältlich:

5 Liter-Sack: 2,50 Euro (nur im 48er-Tandler erhältlich)

18 Liter-Sack: 4 Euro

40 Liter-Sack: 6 Euro (nur auf Mistplätzen erhältlich)