Rund 37.000 Händlerinnen und Händler sorgen Tag für Tag dafür, dass Wien bestens versorgt ist – mit Lebensmitteln, Mode, Elektrogeräten, Möbeln, Spielwaren und vielem mehr. Ihr Einsatz, ihr Innovationsgeist und ihre Nähe zu den Kundinnen und Kunden prägen nicht nur das Stadtbild, sondern tragen auch maßgeblich zur hohen Lebensqualität Wiens bei.

Ein Preis mit Geschichte und Herz

Seit 1988 würdigt der Handelshermes Persönlichkeiten und Betriebe, die mit Mut, Kreativität und Unternehmergeist den heimischen Handel prägen. Auch heuer wurden die Sieger in den Hauptkategorien Innovation, Tradition und Sortiment per Live-Voting gekürt. Ergänzt wurde die Preisvergabe durch die Sonderkategorien Lebenswerk und Institution, die besondere Verdienste um den Wiener Handel hervorheben.

Die Gewinnerinnen und Gewinner 2025

Innovation:

Reformhaus Staudigl, 1010 Wien – Parfümerie- und Drogeriewarenhandel

Staud’s GmbH, 1160 Wien – Produktion und Handel von Delikatessen

Krejcik GmbH, 1080 Wien – Elektrofachhandel

Hildegard Anzinger, Bonbons Anzinger, 1010 Wien – Süßwarenhandel

Burkhard L. Ernst, Rainer Gruppe, 1040 Wien – Mobilität, Immobilien, Hotellerie

Mit diesen Gewinnern zeigte sich erneut die große Bandbreite der Wiener Handelslandschaft – vom traditionsreichen Familienbetrieb bis zum innovativen Delikatessenhersteller.

Mehr Informationen zu den Gewinnern des Handelshermes 2025 finden Sie hier.

Gumprecht: „Der Handel ist das Rückgrat dieser Stadt“

In ihren Eröffnungsworten betonte Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien, die wirtschaftliche Relevanz des Wiener Handels:

„Rund 37.000 Betriebe erwirtschaften jährlich über 105 Milliarden Euro Umsatz und sichern mehr als 113.000 Arbeitsplätze. Damit steht der Handel für ein Drittel der Wirtschaftsleistung der marktbasierten Wirtschaft Wiens.“

Gleichzeitig verwies sie auf die aktuellen Herausforderungen: Konsumzurückhaltung, hohe Fixkosten und internationaler Online-Wettbewerb. All das zwinge Händler dazu, kreative Wege einzuschlagen und mutig in neue Konzepte zu investieren.

Anerkennung für Mut und Unternehmergeist

Gerade deshalb sei es wichtig, jene vor den Vorhang zu holen, die mit Servicequalität, Ideenreichtum und Leidenschaft neue Maßstäbe setzen. Der Handelshermes mache sichtbar, wie vielfältig, engagiert und zukunftsorientiert der Wiener Handel sei – unabhängig von Größe oder Branche.

Strolz: „Wir sind Pilot:innen unseres Lebens“

Ein inspirierender Impuls kam von Autor und Unternehmer Matthias Strolz, der in seinem Vortrag betonte, dass auch Händlerinnen und Händler aktiv das Steuer in der Hand halten: Erfolg hänge vor allem von Haltung, Mut zur Entscheidung und der Bereitschaft ab, Veränderungen aktiv zu gestalten.