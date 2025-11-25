Sommerabende in Wien haben ihren eigenen Zauber. Wenn sich dieser mit weltberühmter Musik und einer eindrucksvollen Freiluftbühne verbindet, dann entsteht ein Kulturereignis, das längst Fixpunkt im Kalender vieler Opernliebhaber ist. Auch 2026 bleibt der Wiener Opernsommer seiner Mission treu. Präsentiert wird Oper unter freiem Himmel – sinnlich, nahbar und mit höchster künstlerischer Qualität.

Leidenschaft: „Carmen“ als Open-Air-Erlebnis

Vom 1. bis 18. Juli 2026 lodern am Heumarkt wieder die Funken der Eifersucht und der Liebe! Bizets „Carmen“ ist zurück – und mit ihr ein Ensemble, das internationale Strahlkraft verspricht. In der Titelrolle begeistert Isabel Leonard, gefeierte Mezzosopranistin und Grammy-Preisträgerin, flankiert von Na’ama Goldman und Ezgi Kutlu, die zusätzliche Vorstellungen übernehmen.

Auch das Tenorfach ist prominent besetzt: Oreste Cosimo und der moldawische Shootingstar Dumitru Mîțu teilen sich die Partie des Don José. Die Rolle des Escamillo verkörpern Daniel Gutmann und Paul Armin Edelmann, zwei heimische Publikumslieblinge. Als Micaëla verzaubern Nathalie Peña-Comas und Gabriela Hrženjak. Begleitet werden sie vom Wiener Kammerorchester, dem Philharmonia Chor Wien und einem dynamischen Tanzensemble unter der Choreografie von Jessica Wurzer.

Erzählerisch, atmosphärisch: die Inszenierung

Regisseur Dominik Am Zehnhoff-Söns setzt erneut auf eine klassisch gehaltene Umsetzung, bereichert durch die beliebte Erzählerrolle. Wer 2026 diese Figur übernimmt, bleibt vorerst ein Geheimnis und sorgt damit für zusätzliche Spannung. Bühne und Kostüme gestaltet erneut Manfred Waba, der die Freiluftbühne in eine authentische spanische Stierkampfarena verwandelt. Vor der Fassadenkulisse des Wiener Konzerthauses entsteht so ein Schauplatz, der mit Lichtprojektionen, neuen Rängen und verbesserter Akustik ein intensives Opernerlebnis verspricht.

Oper für alle: Workshops und Einblicke

Der Wiener Opernsommer bleibt auch 2026 ein Ort, an dem kulturelle Teilhabe großgeschrieben wird. Jugendliche aus ganz Österreich können dank OeAD-Förderung kostenlos Workshops besuchen und am 29. Juni die exklusive Generalprobe erleben – inklusive Einführung durch das künstlerische Team. Bis zu 2.000 Schüler sollen 2026 dabei sein.

Wiener Opernsommer 2026

„Carmen“ von Georges Bizet

Premiere: 1. Juli 2026

Weitere Termine: 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 15., 16., 17., 18. Juli

Opernarena am Heumarkt, 1030 Wien

Beginn: 19.45 Uhr, Einlass: ab 18 Uhr

Die Vorstellungen finden auch bei Schlechtwetter statt (außer bei Extrembedingungen).

Wer noch nach einem Weihnachtsgeschenk sucht, das Kulturfans begeistert – Tickets für 2026 gibt es unter: www.opernsommer.at