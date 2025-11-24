Die Rekordjagd geht weiter: Der heurige Oktober brachte 1,9 Millionen Übernachtungen (+ 9 %). Von Jänner bis Oktober wurden 16,2 Millionen Gästenächtigungen (+ 6 %) gezählt. Der Netto-Nächtigungsumsatz alleine im September machte betrug 134,3 Millionen Euro (+ 3 %), damit wurden vor dem Weihnachtsgeschäft schon unglaubliche 993 Millionen Euro (+ 3 %) erwirtschaftet.

Vor Weihnachtsgeschäft

Dabei ist “Christmas in Vienna” seit Jahrzehnten berühmt, strömen die Menschen aus der ganzen Welt zu unsren Christkindlmärkten. Somit kann man getrost von weiteren Steigerungen im November und Dezember rechnen. Der Boom tut natürlich auch dem städtischen Säckel sehr gut – denn in Summe bringt der Tourismus der Stadt mehrere Milliarden im Jahr.

Oktober mit 9 % Plus

Im Oktober ging der Boom voll weiter. 1.860.000 Nächtigungen wurden gezählt, das entspricht plus 9 % zum Vergleichsmonat 2024. Zwischen Jänner und Oktober verzeichnete die Bundeshauptstadt 16.158.000 Übernachtungen und damit einen Zuwachs von 6% gegenüber dem Vorjahr.

Deutsche top, Chinesen besser

Woher die meisten Wien-Gäste kommen? Mit 376.000 Übernachtungen (+ 8 %) im Oktober führt Deutschland weiterhin, gefolgt von Österreich (346.000, + 4 %), den USA (114.000, + 9 %), Italien (72.000, – 7 %), Großbritannien (64.000, – 4 %), Spanien (54.000, + 12 %), Polen (30.000, – 3 %), Frankreich (42.000, + 1 %), der Schweiz (43.000, + 3 %) und China (42.000, + 45 %). Die Chinesen sind seit Mai wieder unter den Top-10-Nationen zu finden.

77 % Auslastung

Die Stadt hat übrigens noch Kapazitäten frei. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im Oktober rund 77 % (+ 4 %), jene der Hotelbetten 59,7 %. Im bisherigen Jahresverlauf liegt die Zimmerauslastung bei 68 % (– 1 %), die Bettenauslastung bei 52,9 % (– 0,4 %). Im Oktober waren noch 82.600 Hotelbetten verfügbar, um 2.700 mehr als im Vorjahr.