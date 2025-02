Hans und die Goldfisch: Vollgas zum Jubiläum!

Das Jubiläumskonzert im Schutzhaus auf der Schmelz ließ nichts zu wünschen übrig. Die sechs Top-Musiker sorgten für eine volle Hütte und viel Begeisterung.

Im Schutzhaus Schmelz im 15. Bezirk starteten “Hans und die Goldfisch” ihre Jubiläumstour zum 10-jährigen Geburtstag. Das Wiener Bezirksblatt war live dabei und freute sich ebenso wie hunderte Fans über Austropop erster Güte: von Ambros bis Cornelius, von Wanda bis Josh – Mitsingen war Pflicht beim Jubiläumskonzert. Und natürlich kam auch der Wiener Schmäh nicht zu kurz.

Kein Halten mehr

Als Konsti, Max, Michi, Benni und Luki schließlich “Out of the dark” anstimmten, gab es kein Halten mehr. Die Stimmung war am Siedepunkt – wie sie auch bei den nächsten Konzerten sein wird. Ein Besuch zahlt sich für alle Austropop-Fans mit Sicherheit aus. Die Band hat dem Wiener Bezirksblatt verraten, dass es bald neue Konzerttermine geben wird.

Laufend checken auf: instagram.com/hansunddiegoldfisch oder hansunddiegoldfisch.at