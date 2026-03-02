Seit jeher setzt das Weindomizil Hagn auf ein klares Erfolgsrezept: regionale Wurzeln, handwerkliche Präzision und eine große Portion Leidenschaft. In der Küche werden hochwertige Zutaten aus der Umgebung saisonal verarbeitet und kreativ interpretiert.

Für die kulinarische Linie zeichnen Sascha Panneck und Jamil Jalloul verantwortlich. Mit viel Feingefühl, Kreativität und Präzision bringen sie regionale Produkte zeitgemäß auf den Teller – und treffen damit offensichtlich den Geschmack der Kritiker.

„Auszeichnungen wie diese sind eine wunderbare Anerkennung für unser gesamtes Team – von der Küche bis zum Service. Sie zeigen, dass unser Anspruch an Qualität, Authentizität und Gastfreundschaft wahrgenommen wird.“

freut sich Carina Hagn, Geschäftsführerin des Weindomizils. Seit 2010 führt sie den Betrieb, unterstützt von Managerin Tamara Widl.

Kulinarischer Hotspot im Weinviertel

Seit seiner Eröffnung gilt das Weindomizil als Fixpunkt für Genießerinnen und Genießer im Weinviertel. Modern gestaltet, mit großzügigen Glasfronten, fügt sich das Gebäude harmonisch in die sanft hügelige Landschaft ein. Rundherum erstrecken sich die Weingärten, die von Familie Hagn seit mehr als 300 Jahren bewirtschaftet werden.

Im Inneren erwartet die Gäste eine helle, stilvolle Atmosphäre. Die weitläufige Terrasse eröffnet einen beeindruckenden Blick über die Weinlandschaft – perfekt für laue Sommerabende. Doch auch in den kühleren Monaten überzeugt das Restaurant mit seinem eleganten Ambiente.

Genuss, der länger dauert

Wer das Weinviertel nicht nur kulinarisch, sondern auch entspannt erleben möchte, kann seinen Aufenthalt verlängern. Geschmackvoll gestaltete Doppelzimmer, eine großzügige Kellerstöckl-Suite sowie ein luxuriös ausgestattetes Kellerstöckl-Chalet laden zum Verweilen ein – mitten in den Weingärten.