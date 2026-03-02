Der Weg zum Genuss ist kein weiter. Authentisch, unverwechselbar und mit viel Wiener Schmäh zeigt der Wiener Guide-Michelin-Koch Lukas Mraz seinem Freund unsere Stadt Tim Mälzer aus einer Perspektive, die so in keinem Reiseführer steht: dort, wo Köche selbst essen, genießen und Inspiration finden. Auf diesem kulinarischen Streifzug der neuen Folge „Hungry for More – Love at First Bite“ liegen Stationen wie die Cucina Itameshi, die Rundbar, das Ostwind, das Salzamt sowie das traditionsreiche Café Anzengruber. Zwischen Italo-Japan-Fusion, zeitgenössischer Barkultur, asiatischen Einflüssen und Wiener Kaffeehausatmosphäre entsteht so ein kulinarisches Stadtporträt, das persönliche Handschrift und kosmopolitische Vielfalt vereint.

„Mit ‚Hungry for More‘ zeigen wir die Bundeshauptstadt als internationale Genussmetropole mit Haltung, Charakter und unverwechselbarer Identität. Wien ist die einzige Stadt der Welt, die Namensgeberin eines eigenständigen Speisenstils ist: der Wiener Küche. Gleichzeitig bündelt die Stadt mehr als ein Drittel der österreichischen Gastro-Beschäftigten sowie ein Drittel der gastronomischen Wertschöpfung des Landes. In Wien verschmelzen Tradition, Innovation und individuelle Handschrift – genau diese Mischung prägt unser Themenjahr 2026 ,Vienna Bites: Küche, Kultur, Charakter‘ und positioniert die Stadt weltweit als inspirierende Food-Destination.“, so Norbert Kettner, Geschäftsführer WienTourismus.

Gastroszene international positioniert

Die neue Folge „Hungry for More“ fügt sich nahtlos in das Themenjahr 2026 „Vienna Bites: Küche, Kultur, Charakter“ ein. Mehr als 500 Gastrobetriebe werden in der City Guide App ivie vorgestellt –„Wirtshaus & Beisl Guide“ inklusive. Auf wien.info gibt es einen umfangreichen, eigens kuratierten Überblick über die kulinarische Vielfalt Wiens in 12 Sprachen. Zusätzlich profitieren Inhaber:innen der Vienna City Card – Wiens offizieller Gästekarte – von 20 Prozent Ermäßigung in zahlreichen Partnerrestaurants.

In den kommenden Wochen folgen zwei weitere Folgen der Reihe „Hungry for More“: Die Episode über die Wirtshauskultur widmet sich in einer kompakten Spezialfolge einem Herzstück der Wiener Identität. Mit „Hungry for More Street Food 2.0“ richtet sich der Blick auf Wiens lebendige Imbiss- und Street-Food-Szene – von den traditionsreichen Wiener Würstelständen bis hin zu international geprägten Angeboten wie Döner oder modernen Pita-Konzepten. Die Folge zeigt, wie sich urbane Esskultur in Wien stetig weiterentwickelt und dabei doch ihre Eigenständigkeit bewahrt.