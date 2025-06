Austropop, Broadway & Evergrins: Stars in der Tschauner

Die herrlich-lustigen Stegreif­stücke und die kreativen Eigenpro­duk­tionen lassen die Tschauner in der Ottakringer Maroltingergasse über gute Besucherzahlen frohlocken. Doch auch die Stars geben sich ein Stelldichein.

Zahlreiche hochkarätige Gastspiele warten im Juli – da gibt es kaum Verschnaufpausen in der kultigsten Kabarett- und Theaterbühne des Sommers. Lassen wir’s Tschaunern, so oft es nur geht!

Der Reigen der Stars

Hier der Auszug an Stars aus den verschiedensten Musik-, Kabarett- und Kulturbereichen. Und zwar:

– 11. Juli: „Irgendwas mit Menschen“ von Bernhard Viktorin.

– 12. Juli: Katharina Strasser & Band mit „50 Jahre Austropop Revue“.

– 13. Juli: “Lehrer des Jahres” Andreas Ferner mit Kabarett “Nie mehr Schule”.

– 14. Juli: Andy Lee Lang und Werner Auer mmit „From Broadway to Las Vegas“.

– 15. Juli: Kabarettduo Peter & Tekal mit Medizinkabarett „30 Jahre Gesund gelacht“.

– 24. Juli: Ulli Bäer mit „70 Jahre Ulli Bäer – 35 Jahre Brüder Ullrich“.

– 27. Juli: Dietmar Chmelar und Joesi Prokopetz unterhalten mit „Evergrins“.

– 28. Juli: Austropop-Hitfeuerwerk von Monti Beton.

Weitere Infos, Beginnzeiten und Tickets: Tschauner