Artisten, Tieren, Attraktionen: Die 4 Sommerabende im Tiergarten

Spektakuläre Artisten, zahlreiche Musik-Acts und kulinarische Köstlichkeiten: Passend zum Sommerwetter starten wieder die Tierischen Sommerabende im Tiergarten Schönbrunn.

Die Tierischen Sommerabende laden an vier Freitagen im Juni und Juli zu einem unvergesslichen Programm voller Musik, Akrobatik und kulinarischer Genüsse inmitten faszinierender Tiere ein. „Die Tierischen Sommerabende sind ein außergewöhnliches Sommererlebnis für Jung und Alt“, betont Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. „Der Zoo hat bis 21 Uhr geöffnet – das ermöglicht unseren Gästen, Tiere wie die Arktischen Wölfe oder die beiden Großen Pandas in der besonderen Abendstimmung zu erleben. Gleichzeitig informieren wir beim Artenschutz-Corner über unsere Projekte zum Schutz von in der Wildbahn bedrohter Arten – eingebettet in ein buntes Programm mit zahlreichen Höhepunkten.“

Ab dem späten Nachmittag sorgt ein vielfältiges Programm für besondere Stimmung: Besucher begegnen Walking-Acts und Stelzengehern in fantasievollen Tierkostümen und können eine Trapezshow in der Löwenallee bestaunen. Ab 17 Uhr können sich die Gäste zudem auf ein kulinarisches Angebot freuen, das das Zooerlebnis geschmacklich abrundet. Auch musikalisch bietet der Abend eine besondere Vielfalt. Vor dem Kaiserpavillon erklingen klassische Melodien, gespielt von einem Streichtrio des Schloss Schönbrunn Orchesters.

Im Gasthaus Tirolergarten sorgt ein DJ von Schlagerradio Flamingo für sommerliche Stimmung. Am Regenwaldhausplatz laden erfrischende Cocktails und Fruchtsäfte von Rauch zum Verweilen ein, untermalt von den entspannten Beats von DJ Jules. Ein Highlight für Familien wird die Vorstellung des Marionettentheaters Schönbrunn in der Tiergarten ORANG.erie.

Die Tierischen Sommerabende finden an vier Freitagen statt: am 27. Juni, 4. Juli, 11. Juli und 18. Juli 2025.

Der Besuch ist in der regulären Tageskarte inbegriffen, die online unter www.imperialtickets.com/tiergarten-schoenbrunn oder direkt an den Kassen erhältlich ist – zum Preis von 27 Euro für Erwachsene und 15,50 Euro für Kinder und Jugendliche. Der Eintritt ist auch mit einer Jahreskarte möglich.