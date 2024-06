Helmi kommt zum Tag der Kindersicherheit

Ein Tag ganz im Zeichen der Kindersicherheit findet auf Initiative des Kuratoriums für Verkehrssicherheit erstmals am 19 Juni neben dem Technischen Museum statt. Auf die kleinen Besuchenden wartet ein buntes Programm mit vielen Möglichkeiten, Sicherheit auszuprobieren. Auch Kult-Maskottchen Helmi ist vor Ort!

Gemeinsam mit namhaften Sicherheitspartnern führt das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KSV) diesen Informationstag im Gustav Jäger Park neben dem Technischen Museum durch. Kinder werden dabei spielerisch an Sicherheitsthemen herangeführt. Auch Eltern und Erziehungsberechtigte sind herzlich willkommen!

Gefahren verstehen und Unfälle vermeiden

Bei interaktiven Mitmachstationen lernen Kinder auf spielerische Weise, Gefahren zu erkennen und sich geeignete Strategien zur Unfallvermeidung anzueignen. Man erfährt Wissenswertes zu Erster Hilfe, was man im Notfall in der U-Bahn tun muss, wie man sicher mit Rad, Scooter und Co zur Schule kommt, was man bei einem Badeunfall tun muss und erfährt auch mehr zu einem sicheren Umgang mit Tieren. Mit dabei sind Experten von Arbeiter Samariterbund, AUVA, Bergrettung, FahrSicherRad, Hundetrainer & Tiere helfen Leben, ASFINAG, ÖAMTC, ÖBB, Österreichische Wasserrettung, PUK – Feuerwehr Löschtraining, Radlobby, Rote Kreuz & Jugendrotkreuz, Verkehrspolizei Wien, Wiener Linien, Wohnservice Wien und von der Mobilitätsagentur Wien.

Meet & Greet mit Kult-Maskottchen Helmi

Durch die Veranstaltung führt die beliebte TV- und Radio-Moderatorin Kati Bellowitsch. Sie wird auch zwei Stargäste des Tags der Kindersicherheit begrüßen: Kindersicherheitsexperte Helmi und die Wiener Sängerknaben schauen ebenfalls vorbei. Mit Helmi-Meet & Greet, OkiDoki Kinderschminken, Hüpfburg und Zaubershow wird zusätzlich zu den Mitmachstationen ein buntes Programm geboten, das einen erlebnisreiche Tag für die kleinen Besucher verspricht. Hier einige Highlights:

Meet & Greet mit Helmi , Helmi-Lied mit den Wiener Sängerknaben

Fahrrad- und Rollerparcours

Rettungsketten-Training und Erste-Hilfe Kurs für Kinder

und für Kinder Sicherheitstraining für Kinder im Umgang mit Tieren

Selbstrettungs-Tipps und Baderegeln

und Baderegeln Zaubershow, Hüpfburg, interaktive Stationen zum Mitmachen und vieles mehr!

19. Juni, 9.30–16 Uhr

Gustav Jäger Park

Linzer Straße 3, 1140 Wien

Programm und Standplan zum Herunterladen!