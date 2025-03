Hietzing: Die Radstraße ist auf dem besten Weg

Die Auhofstraße wird zwischen der Dommayergasse und Feldmühlgasse zu einer rund 1,1 km langen Fahrradstraße unter Bäumen. Ein Lokalaugenschein zeigt: Mit der Fertigstellung wird heuer gerechnet.

Im Rahmen der großen Radoffensive wird ein Teil der Auhofstraße zu einer Fahrradstraße. Bei einem Termin von Stadt- und Bezirksplitik überzeugten sich Stadträtin Ulli Sima und Gemeinderätin Angelika Pipal-Leixner mit BV Nikolaus Ebert, seinen Stellvertretern Christian Gerzabek und Marcel Höckner und Bezirksrätin Katharina Kainz vom Beginn der Arbeiten.

„Unser große Radweg-Offensive läuft in der ganzen Stad auf Hochtouren – auch in Hietzing. Mit der neuen Fahrradstraße stärken wir eine wichtige Route Richtung Innenstadt und schaffen eine neue Rad-Achse parallel zum beliebten Wientalradweg, die auch bei Hochwasserereignissen als Ausweichroute zur Verfügung steht. Auch für Fußgänger wird es angenehmer: Die Gehsteige werden breiter und begrünt“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Zur Information: Bereits jetzt ist die Auhofstraße eine beliebte Radroute, die sehr gut an das bestehende Radwegenetz angebunden ist. Durch die Gestaltung als Fahrradstraße wird sie nun noch sicherer. Sie wird mit großen Fahrrad-Symbolen auf der Fahrbahn deutlich erkennbar gemacht. Außerdem werden bauliche Maßnahmen gesetzt, die für mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer sorgen – egal ob zu Fuß, auf dem Rad oder mit dem Auto. So werden Teile von Kreuzungsplateaus angehoben und Gehsteigvorziehungen für bessere Sichtbeziehungen und mehr Platz für Fußgänger gebaut.

Dazu der Hietzinger Bezirksvorsteher Nikolaus Ebert: „Mit der Fahrradstraße in der Auhofstraße setzen wir nun eine gute und zeitgemäße Lösung für das Radeln im Herzen Hietzings um, von der besonders Radfahrer aus Hacking, Ober und Unter St. Veit sowie Alt Hietzing profitieren. Viele Menschen im Bezirk schätzen die grüne Allee, wenn sie in den heißen Sommerwochen unterwegs sind. Durch die Gestaltung als Fahrradstraße fördert sie die Verbindung zwischen den Grätzeln und wird sicherer“, so Ebert.

Einige Einschränkungen

Während der Arbeiten zur Umgestaltung kommt es teilweise zu Verkehrsbehinderungen. Im Augenblick ist die Steckhovengasse bei der Auhofstraße (zum Hietzinger Kai) für die Durchfahrt gesperrt.

Bis Mitte Mai ist auch die Hügelgasse bei der Auhofstraße geperrt. Sie wird ab Hietzinger Kai bzw. Neblingergasse als provisorische Sackgasse bis zur Baustelle bei der Auhofstraße geführt. Danach wird es die Feldmühlgasse betreffen. Bis Mitte Juni sollen die Arbeiten an den Gehsteigvorziehungen beendet sein. Mit einer Ausnahme: Die Arbeiten in der St. Veitgasse werden mit nötigen Kanalbauten zusammengelegt und voraussichtlich bis Ende August dauern.

Informationen zu den Straßenbauvorhaben gibt es aktuell unter wien.gv.at/verkehr/strassen

Nach Fertigstellung haben Fahrräder und der Längsverkehr hier Vorrang – ausgenommen ist die Kreuzung mit der St.-Veit-Gasse. Kfz können die Straße weiterhin zum Zu- und Abfahren nützen. Um den Verkehr zu beruhigen, wird die Einbahn für Kfz abschnittsweise gedreht. Im Abschnitt zwischen der St.-Veit-Gasse und der Feldmühlgasse bleibt der Kfz-Verkehr in beide Richtungen bestehen. Radfahrer können die Auhofstraße durchgängig in beiden Richtungen befahren, auch nebeneinander.