Wien setzt einen weiteren Meilenstein in der Suchthilfe: Die Gesundheitsgreisslerei in Favoriten wurde nach einem Ausbau neu eröffnet. Die Einrichtung ist österreichweit einzigartig, da sie sich ausschließlich an suchtkranke Frauen richtet.

Die Gesundheitsgreisslerei in der Columbusgasse 103 steht allen Frauen offen, die sich eine ambulante Behandlung, Betreuung und Rehabilitation bei einer Drogen- und/oder Alkoholproblematik wünschen. Mit einem Team aus Psychotherapie, Psychologie, Medizin, Sozialarbeit und Kunsttherapie bietet sie ein gendersensibles Setting, das auf die besonderen Bedürfnisse von Frauen eingeht.

Seit der Eröffnung Ende 2020 haben rund 500 Frauen die Angebote genutzt, der Bedarf ist groß: Bereits drei Monate nach dem Start war die Einrichtung nahezu voll ausgelastet. Dr.in Barbara Schreder-Gegenhuber, Geschäftsführerin des SHH und Leiterin der Einrichtung fasst das Angebot so zusammen: „Das Konzept verbindet unsere Expertise in der Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen mit einem feministischen, frauenspezifischen Ansatz, der auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und bewährten Methoden basiert. So entsteht ein stabiler Rückzugs- und Schutzraum, in dem Frauen eine individuell abgestimmte Behandlung und Betreuung erhalten.“

Auf die Frage hin, wer das Angebot nutzen kann und wie das funktioniert, erklärt Schreder-Gegenhuber: „Unser Angebot ist für alkohol- sowie drogenabhängige Frauen ab 18 Jahren konzipiert. Wir bieten ambulante multiprofessionelle Betreuung und Behandlung, bei der Patientinnen wöchentliche bis zweiwöchentliche Termine in Anspruch nehmen, bis hin zur hochfrequenten Ganztägig ambulanten Therapie mit täglichem Angebot.“ Die Abklärung des Bedarfs sowie Zuweisung im Bereich Alkohol erfolgt über das Regionale Kompetenzzentrum der Suchthilfe Wien, bei Problemen mit illegalisierten Substanzen kann frau sich direkt an die Gesundheitsgreisslerei wenden. In einem unverbindlichen Erstgespräch wird abgeklärt, welches Angebot passend ist.

Bezirksvorsteher Marcus Franz unterstrich die Bedeutung für Favoriten: „Mit dieser Einrichtung im Herzen unseres Bezirks setzen wir ein starkes Zeichen gegen Stigmatisierung und erleichtern betroffenen Frauen den Weg zu Hilfe und Therapie.“

Mehr Informationen unter diegesundheitsgreisslerei.at