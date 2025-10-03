Die Wiener Lokalbahnen setzen einen weiteren wichtigen Schritt in Sachen Barrierefreiheit: Die Haltestellen der Badner Bahn sind ab sofort mit taktilen Handlaufinformationen ausgestattet. Die neuen Beschriftungen in Pyramiden- und Brailleschrift verbessern die Orientierung für blinde und sehbehinderte Menschen.

An 13 Haltestellen der Lokalbahnen in Wien und Niederösterreich sind jetzt alle Handläufe bei Stufen oder Rampen mit den neuen fühlbaren Informationen ausgerüstet worden. So etwa in den Haltestellen Schöpfwerk, Vösendorf Shopping City Süd, Guntramsdorf Lokalbahn oder Baden Landesklinikum. Die Schilder zeigen tastbar den aktuellen Standort mit Straßennamen und Richtung, den Weg zu Ausgängen, Bahnsteigen und Gleisen sowie die Fahrtrichtung der Badner Bahn. „Unser Ziel ist es, Mobilität für alle zugänglich zu machen. Sicher, selbstbestimmt und inklusiv“, betont Thomas Gruber, Geschäftsführer der Wiener Lokalbahnen.

Bereits in den letzten Jahren wurden mit der Einführung der barrierefreien TW500-Triebwägen und dem barrierefreien Umbau zahlreicher Haltestellen ein bedeutender Fortschritt erzielt. In einem nächsten Schritt sollen auch die Infosäulen an den Haltestellen adaptiert und erweitert werden, um das Fahrgastinformationssystem noch weiter zu verbessern.