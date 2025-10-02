Ob Malen, Basteln, Trommeln, Tanzen, T-Shirts färben, kleine Schätze vergolden oder sogar die Wiener Philharmoniker dirigieren – die Auswahl ist riesig. Mehr als 20 Museen und Kulturinstitutionen öffnen ihre Türen und bieten über 40 spannende Mitmach-Stationen. Manche Angebote eignen sich schon für Kinder ab 4 Jahren, mitmachen dürfen alle bis 14.

Kunst erleben und selbst gestalten

Im Mittelpunkt steht das aktive Erleben von Kunst: Werke betrachten, Techniken ausprobieren und moderne Medien kennenlernen. „Besonders Kinder, die bisher noch wenig mit Kunst in Berührung gekommen sind, sollen angeregt werden, ihre Kreativität zu entfalten“, so die Veranstalter.

Eröffnung mit Musik zum 200. Geburtstag von Johann Strauss

Feierlich eröffnet wird das Festival am Samstag, 25. Oktober, mit zwei Kinderkonzerten im House of Strauss (Döblinger Hauptstraße 76, 1190 Wien). Passend zum 200. Geburtstag von Johann Strauss (Sohn) dürfen die kleinen Gäste dort Musik hautnah erleben – Beginn ist um 11 und 13 Uhr.

Gemeinsam für Wiens Kinder

Das KINDERKUNSTFEST wird unterstützt von der Stadt Wien, der Wiener Städtischen Versicherung und der Bäckerei Felber. Zahlreiche Kultur-Institutionen beteiligen sich an der Initiative des echo medienhauses. Für Eltern gibt es Gratis- oder günstige Begleitkarten.

Alle Infos auf einen Blick

Das gesamte Programm ist ab sofort online unter kinderkunstfest.at abrufbar.