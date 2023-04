Hilfskrapfen-Aktion erzielt 23.544 €

Mit dem eigens kreierten Hilfskrapfen konnte die Liesinger Traditionsbäckerei DerMann im Rahmen der sechswöchigen Spendenaktion insgesamt 23.544 € erzielen, die nun an Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, zugunsten der Erdbebenhilfe übergeben wurden.

Unkompliziert Gutes tun – Die Bäckerei DerMann setzte mit der Hilfskrapfen-Aktion ein Zeichen der Solidarität für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. „Die Ereignisse in der Türkei und in Syrien machen uns alle sehr betroffen, vor allem aber unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit türkischen und syrischen Wurzeln. Uns war klar, dass wir helfen möchten. Wir bedanken uns vor allem bei unseren Kundinnen und Kunden, die mit ihrem Kauf der Hilfskrapfen erneut bewiesen haben, dass auch ihnen soziales Engagement am Herzen liegt aber natürlich auch bei unserer MANNschaft,“ betonte Bäckermeister Michael Mann.

Insgesamt wurden 23.544 Euro erzielt, die Bäckermeister Michael Mann nun an Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes übergeben konnte. „Wir freuen uns sehr, dass so viele Kunden sich unserer Hilfsaktion angeschlossen haben. Wir konnten dank der großen Spendenbereitschaft unglaubliche 23.544 Euro erzielen, die nun direkt den Menschen in den betroffenen Gebieten zugutekommen“, so Mann.

Spende übergeben

Der Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes Michael Opriesnig nahm die Spendensumme der Bäckerei DerMann persönlich entgegen: „Mit jedem einzelnen gekauften Hilfskrapfen haben die Kundinnen und Kunden der Bäckerei DerMann in den letzten Wochen einen wertvollen Beitrag geleistet, unsere Arbeit in den vom Erdbeben betroffenen Gebieten in der Türkei und in Syrien zu unterstützen. Die gesammelte Spendensumme ermöglicht dringend benötigte humanitäre Hilfe für die betroffenen Menschen. Ich möchte mich bei allen Kundinnen und Kunden aber auch bei der Bäckerei DerMann für ihre Solidarität mit Menschen in Not bedanken.“