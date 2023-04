Neue Foodpoint-Filiale hat eröffnet

Schade, dass es einen braucht. Gut, dass es einen weiteren gibt – in Favoriten hat ein zweiter Foodpoint-Sozialmarkt eröffnet. Auf der Gudrunstraße 171 können ab jetzt Menschen, denen es nicht so gut geht günstig einkaufen.

Der Verein START UP ist ein privater, gemeinnütziger Verein, mit dem Ziel Menschen zu unterstützen. Dieses erreicht er auch mit den Foodpoint-Sozialmärkten. Eine solchen gibt es bereits seit Anfang 2022 in der Muhrengasse 24 in Favoriten. „Leider gibt es viel mehr Bedarf“, so Patrick Kogelbauer, der Koordinator dieser Märkte. Aus diesem Grund hat man jetzt einen weiteren in der Gudrunstraße 171 eröffnet.

Das Angebot ist umfangreich. Der Fokus liegt auf frischem Obst und Gemüse, aber auch Kühlwaren, wie Wurst, Käse, Fisch, Fleisch, Milchprodukte und Tiefkühlware sind hier zu finden „und sehr gefragt“, wie Marktleiterin Stefanie Degold erklärt. Natürlich ist die Auswahl gegenüber einem herkömmlichen Supermarkt etwas eingeschränkter, da es sich überwiegend um Spenden „Wir holen täglich aus Supermarktfilialen mit unserem eigenem Fuhrpark die abgeschriebene Ware ab, und erhalten auch Spenden von diversen namhaften Herstellern bei Überproduktion, Verpackungsfehlern, etc“. Auch die „Rettung“ von Lebensmittel steht auf der Agenda. So erhält man hier auch Waren, die Waren kurz vor dem Auslaufen oder bereits abgelaufen, aber noch unbedenklich essbar sind. All das gibt es dafür ausgesprochen günstig.

Einkaufen nur als Mitglied

Start up ist als Verein organisiert und so haben nur Mitglieder die Möglichkeit hier einzukaufen. Das ist aber unkompliziert. „Einfach beim ersten Besuch einen Lichtbildausweis, sowie einen Einkommensnachweis mitnehmen – die Mitgliedskarte wird gleich vor Ort erstellt“, erfahren wir. Um Mitglied zu werden, muss man die Bedürftigkeit nachweisen. „Es gilt die offizielle Armutsgrenze, aber wir behandeln jeden Fall individuell. Wenn also jemand zwar darüber verdient, aber hohe Kosten wie Alimente oder ähnliches hat, drücken wir schon mal ein Auge zu“, so Kogelbauer.

Die Kosten liegen je nach Produkt bei rund einem Drittel im Vergleich zu einem herkömmlichen Einkauf. Mit den Einnahmen deckt man nicht nur einen Teil der anfallenden Kosten, wie Miete oder Logistik ab – der Preis hat auch einen psychologischen Hintergund. „Es geht darum, dass unsere Kunden nicht das Gefühl haben Almosen zu beziehen, sondern ganz normal einkaufen.“

Geöffnet hat die Foodpoint-Filiale in der Gudrunstraße 171 Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr und am Samstag von 10 bis 15 Uhr.

Hilfe um zu helfen

Der Verein freut sich über jeden, der hier beim Helfen helfen möchte. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten. Allen voran die finanzielle Unterstützung. Wer etwas beitragen möchte: Erste Bank Wien, BLZ: 20111, IBAN: AT16 2011 1844 9855 1800

Wer lieber seine Zeit und sich selbst in den Dienst der guten Sache stellen möchte, ist als ehrenamtlicher Helfer „jederzeit gerne willkommen“. Alle weiteren Infos findet man unter www.verein-startup.at