Hinter den Kulissen der Sauberkeit: 48er öffnen Tore

Was passiert mit unserem Müll, nachdem er die Tonne verlässt? Wie wird aus Küchenabfall hochwertiger Kompost? Und wie funktioniert moderne Müllverbrennung in Wien? Wer das wissen will, kann ab Mai bei den kostenlosen Führungen der MA 48 hinter die Kulissen der Wiener Abfallwirtschaft schauen. Das Angebot richtet sich an interessierte Bürger:innen, Schulklassen und Vereine.

Wien ist für seine funktionierende Abfallwirtschaft bekannt – international gilt die Stadt sogar als Vorzeigemodell. Um diese Arbeit sichtbar und erlebbar zu machen, öffnet die MA 48 auch heuer wieder die Türen zu ihren wichtigsten Anlagen. Zwischen Mai und Oktober können Gruppen ab fünf Personen kostenlos an geführten Besichtigungen teilnehmen.

Das Besondere: Diese Führungen sind nicht nur informativ, sondern zeigen auch, wie konsequente Abfallvermeidung und moderne Entsorgung zur hohen Lebensqualität in der Stadt beitragen.

Drei Anlagen – drei Perspektiven auf den Müll

Kompostwerk Lobau:

Hier wird aus dem Inhalt der Wiener Biotonnen wertvoller Kompost. Besucher:innen erfahren, wie Bioabfall verarbeitet wird und welche Rolle er im Kreislauf der Stadt spielt.

Müllverbrennungsanlage Pfaffenau:

Ein Blick in den gewaltigen Müllbunker zeigt, was mit dem Restmüll passiert. Wie Energie daraus gewonnen wird und welche Rolle moderne Rauchgasreinigung spielt, ist ebenfalls Teil der Führung.

Deponie Rautenweg:

Diese Anlage ist Wiens letzte aktive Deponie. Bei einer Rundfahrt über das begrünte Areal lernen die Teilnehmer:innen, wie Abfälle umweltgerecht gelagert und langfristig gesichert werden.

Jetzt Besichtigungstermine buchen

Den Auftakt macht die Deponie Rautenweg am 9. Mai 2025 – für diesen Termin gibt es noch Restplätze. Das Angebot richtet sich an Erwachsene und Kinder ab 8 bzw. 12 Jahren.

Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings ist eine Anmeldung erforderlich. Die Führungen eignen sich besonders für Schulklassen, Vereine und alle, die sich für Klima- und Umweltschutz in der Praxis interessieren.

Alle Infos zu den Terminen und zur Anmeldung gibt es unter:

👉 wien.gv.at/umwelt/ma48/beratung/besichtigungen-aba.html