Direkt bei der U2-Station Stadion wartet am 17. Jänner ein Wintertag voller Lachen, Musik und Mitmach-Action. Von Vormittag bis Nachmittag verwandelt sich das Stadion Center in eine bunte Erlebniswelt, in der Kinder selbst Teil der Show werden und Eltern entspannt dabei zusehen oder Einkäufe erledigen können.

Spiel, Spaß und Kino-Stars zum Anfassen

Wenn Moderator Robert Steiner die Bühne betritt, ist beste Unterhaltung garantiert. Die Live-Spieleshow mit SpongeBob und Patrick startet um 10.30 und 11.30 Uhr sowie am Nachmittag um 14.30 und 15.30 Uhr. Mutige Kids messen sich vor Publikum bei actionreichen Spielen wie Riesen-4-Gewinnt, Geräuscheraten oder dem beliebten Plüschtierspiel. Verlierer gibt es keine, jedes teilnehmende Kind wird mit einem Preis belohnt und nimmt eine Erinnerung mit nach Hause.

Zwischen den Shows sorgen ein DJ und schwungvolle Musik für ausgelassene Stimmung. Höhepunkt für viele Kinder ist das persönliche Meet & Greet. SpongeBob und Patrick nehmen sich Zeit für gemeinsame Fotos und unvergessliche Begegnungen auf Augenhöhe.

Buntes Familienprogramm im Stadion Center

Neben der Bühne wartet ein weiteres Highlight auf die jüngsten Besucher: In der Stylingbox verwandeln professionelle Kinderschminker kleine Gäste in Piraten, Tiger, Katzen oder Fantasiewesen. So wird der Shopping-Ausflug zum echten Familienerlebnis.

Das Stadion Center punktet dabei mit bester Erreichbarkeit und viel Komfort. Rund 60 Shops und Lokale bieten Abwechslung für Groß und Klein. Drei Stunden Gratisparken sorgen für stressfreies Ankommen. Dank direkter U-Bahn-Anbindung (U2, Station Stadion) und großzügiger Garage steht einem entspannten Eventtag nichts im Weg.