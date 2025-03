StadtGartl: Jetzt das eigene Grün anmelden!

Frisches Gemüse anbauen oder einfach entspannen – all das geht bald in den neuen StadtGartln. Ab März können Wiener*innen eine Gartenparzelle für 3,5 Jahre mieten. Die ersten Standorte entstehen in Floridsdorf und der Donaustadt, die Vergabe erfolgt per Los. Wer sich ein kleines Stück Natur sichern will, kann sich bis 20. April bewerben.

Mit dem Wiener StadtGartl schafft die Stadt Wien eine neue Möglichkeit zur Zwischennutzung städtischer Flächen. Frei gewordene Grundstücke werden in kleine Gartenparzellen umgewandelt, die mit Hecken abgegrenzt sind. Auf jeder Parzelle gibt es eine Pergola als Unterstellmöglichkeit, gebaut werden darf aber nichts. Gemeinschaftsgebäude mit Toiletten, Wasser, Strom und Kochmöglichkeiten stehen allen Nutzer*innen zur Verfügung.

„Mit den Wiener Stadtgartln schaffen wir eine ganz neue Form des persönlichen Naherholungsgebiets im Grünen. Über allem steht immer die Prämisse des sozialen Zusammenhalts und des respektvollen Miteinanders, denn durch’s Gartln kommen definitiv d‘Leut zam!“ – Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál

StadtGartl 21: Familienparadies in Floridsdorf

Am Standort Julius-Ficker-Straße entsteht auf einer 6.900 m² großen Fläche ein Gartenprojekt speziell für Familien mit Kindern. Ein Waldgürtel sorgt für Schatten, ein Spielplatz bietet Platz zum Toben. Die 31 Gartenparzellen sind so gestaltet, dass sie vielfältig genutzt werden können – ob für Gemüsebeete, Fußballspielen oder einfach zum Sonnenbaden.

Zwei der Parzellen werden kostenlos über einen Verein an Familien in herausfordernden Lebenssituationen vergeben.

StadtGartl 22: Natur pur am Biberhaufenweg

In der Donaustadt, direkt am Nationalpark Donau-Auen, entstehen 18 Gartenparzellen für alle, die sich nach Ruhe und Natur sehnen. Hier können sich Singles, Senior*innen und Naturbegeisterte auf 3.100 m² ein eigenes kleines Paradies schaffen. Bestehende Bäume und Sträucher sind in die Parzellen integriert und sorgen für eine idyllische Umgebung.

Faire Vergabe, leistbare Kosten

Damit möglichst viele Menschen in den Genuss eines Gartens kommen, werden die Parzellen fair per Los vergeben. Eine Bewerbung ist kostenlos und nur mit einer Meldeadresse in Wien möglich.

Die Mietpreise sind bewusst niedrig gehalten:

StadtGartl 21 (Floridsdorf): 36 € pro Monat (ca. 430 € pro Jahr)

StadtGartl 22 (Donaustadt): 38 € pro Monat (ca. 460 € pro Jahr)

Darin enthalten sind auch die Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen sowie Betriebskosten für Wasser, Strom und Reinigung.

Jetzt bewerben und Gartenglück sichern

Die Anmeldung ist ab sofort möglich, die Bewerbungsfrist endet am 20. April. Alle Infos zu Standorten, Kosten und Teilnahmebedingungen gibt es unter gbstern.at/wienerstadtgartl.