Winterliche Temperaturen, attraktive Angebote und ein stimmungsvolles Center – die Woche vor dem ersten Advent wurde im Huma Eleven zum perfekten Auftakt der umsatzstärksten Wochen des Jahres. Für Shoppartner, Besucherinnen und Besucher war klar: Das Weihnachtsshopping beginnt heuer früher und intensiver als je zuvor.

Starker Auftakt mit hoher Frequenz

Die Black Week hat sich im Huma Eleven längst als wichtiger Treiber für das Weihnachtsgeschäft etabliert. Aktionen der Händler, kombiniert mit Schneefall und vorweihnachtlichem Ambiente, sorgten für Frequenzen auf Vorjahresniveau und für Einkaufslaune. Viele Kundinnen und Kunden nutzten die Woche zum Gustieren und griffen am Black Friday gezielt zu. Auch das erste Adventwochenende überzeugte: Einpackstationen, Weihnachtsmärkte und kunstvolle Dekorationen wurden zu beliebten Stopps im Center. Händler wie Center-Team blicken entsprechend optimistisch in die kommenden Wochen.

„Unsere Mall ist bereit für entspanntes und inspirierendes Weihnachtsshopping! Die Black Week mit tollen Angeboten war der perfekte Auftakt. Jetzt freue ich mich auf die nächsten Highlights: Am 5. Dezember kommt der Nikolo ins und am 10. Dezember macht der legendäre Coca-Cola Truck bei uns Halt.“

Center-Managerin Sabine Dreschkay

Services, Trends und Markenangebote

Alles, was das vorweihnachtliche Herz höherschlagen lässt, war gefragt: hochwertige Adventkalender, Deko, Accessoires und saisonale Lebensmittelangebote. Bestseller im Buchhandel waren die neuen Titel von Herbert Prohaska und Hans Krankl sowie kreative Book-Nook-Sets. In der Parfümerie dominierten Duftneuheiten wie “Paradigme” von Prada und “La Bomba” von Caroline Herrera, während im Techniksegment PlayStation 5, Nintendo-Modelle, Airfryer und Dyson-Geräte punkten.

Bei Spielwaren lagen limitierte Tonies, Miraculous- und Wichtelstreiche-Produkte, Hitster-Spiele sowie Pokémon-Karten im Trend. Fashionseitig bestimmen warme Jacken, Strick und Festliches das Bild. All das eingebettet in ein Center, das mit stimmungsvollen Märkten, Bastelaktionen, Musik und guten Services die Besucherzahl erneut kräftig steigen ließ.

Allzeit bereit: Weihnachtszeit beginnt früh

Mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreich startete laut aktueller market-Studie bereits vor Ende November ins Weihnachtsshopping. Viele davon kaufen sogar das ganze Jahr über ihre Weihnachtsgeschenke ein. Diese Entwicklung spürt auch das Simmeringer Shopping Center und setzt mit attraktiven Aktionen weitere Highlights.

Am 5. Dezember kommt der Nikolo, am 10. Dezember macht der legendäre Coca-Cola-Truck Halt. Entspannt erreichbar bleibt das Center ohnehin – großzügige Gratis-Parkplätze und beste Anbindung an den öffentlichen Verkehr machen den vorweihnachtlichen Einkauf besonders stressfrei.

