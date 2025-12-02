Die Kleine Stadt Farm ist das größte Urban-Farming-Projekt Österreichs. Rund 20 ökologische, soziale und künstlerische Initiativen bewirtschaften hier gemeinsam den Gemeinschaftshof am Naufahrtweg in Donaustadt. Mit rund 500 Beteiligten entsteht ein Ort des Miteinanders, der Kreativität und Nachhaltigkeit verbindet. Beim Winterzauber 2025 können Besucherinnen und Besucher diese besondere Atmosphäre hautnah erleben.

Kreative Workshops und Wichtelwerkstatt

So können Kinder und Erwachsene in der „Wichtelwerkstatt“ Kerzen gießen oder Lippenbalsam herstellen – immer begleitet von Andrea, die Tipps zu Bienen und Heilkräutern gibt. Wer lieber töpfern möchte, kann in der Töpferwerkstatt eigene Keramikstücke gestalten. Dauer pro Werkstück: 15–30 Minuten, Kosten: 3–12 Euro, ohne Anmeldung.

Im „Mirabilienhaus“ und im „Pferdestall“ laden Schauwerkstätten zum Staunen ein. Weben, Kerzen ziehen und das Objekttheater „Miniaturen“ von Die Kurbel sorgen für spielerische Fantasie und Überraschungen. Kleine Theaterstücke finden mehrfach täglich statt, Eintritt gegen freie Spende.

Kunsthandwerks- und Bauernmarkt

Der Dorfplatz und der Pferdestall verwandeln sich in bunte Märkte mit handgefertigten Geschenken: Keramik, Schneidebretter, Schmuck aus der Lobau, Seifen, Karten und Webwaren. Dazu gibt es kulinarische Köstlichkeiten wie Käseraclette, Erdäpfelpuffer, Wildwurstspezialitäten, hausgemachte Knödel und Honig aus der Au. Wer zwischendurch eine Auszeit braucht, kann im Café Schillwasser einen heißen Punsch oder Kaffee genießen.Besonderes Highlight: Verkauf von biologischem Olivenöl und Wein aus der Toskana, direkt von Nikolai und seiner Familie.

Märchen, Musik und Lagerfeuer

Gemütliche Märchenlesungen im Märchenzelt entführen in zauberhafte Geschichten – Nikolaus, Alina, Hörli oder Hörli lesen jeweils um 17 Uhr. Wer es musikalisch mag, kann bei Live-Konzerten im Café Schillwasser oder bei den Campfire Sessions am Lagerfeuer ab 18 Uhr mitsingen. Stockbrot vom offenen Feuer, Fackelwanderungen und die stimmungsvolle Winterbeleuchtung runden den Besuch ab.

Winterzauber auf der Kleinen Stadt Farm

6.–7. Dezember, 13.–14. Dezember 2025

Öffnungszeiten: Sa., 12–20 Uhr, So., 10–20 Uhr

Naufahrtweg 14a, 1220 Wien

Anfahrt: mit U2 bis Donaustadtbrücke/Aspernstraße, weiter mit Bus 93A (Station Otto-Weber-Gasse/Rallenweg). Fahrradstellplätze vorhanden.

Das Programm im Detail und weitere Infos: www.kleinestadtfarm.org

