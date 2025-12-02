Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie, bringt es auf den Punkt: „Unsere Lokale sind Orte der Nähe und Wärme. Und diese Wärme wollen wir mit jenen teilen, denen es derzeit nicht gut geht.“

Wärme, die weitergegeben wird

Während viele Wienerinnen und Wiener in Restaurants und Wirtshäusern ihre Weihnachtsfeiern genießen, wächst für andere die Sorge, wie sie die eigene Wohnung warm halten sollen. Genau hier setzt die Aktion an: Zahlreiche Gastronomiebetriebe führen spezielle Charity-Aktivitäten durch – von Spendenboxen am Tresen bis zu besonderen Menü-Abenden.

Auch ein besonderer Punsch sorgt heuer für ein warmes Gefühl: Der „Warm ums Herz-Punsch“. Ein Euro pro verkauftem Becher wird direkt an die Caritas weitergeleitet.

Große Beteiligung der Wiener Gastro-Szene

Die Aktion findet in der Branche bereits starken Rückhalt: Die Gastro-Familien Huth, Querfeld, Kolarik und Leupold haben zugesagt, mit all ihren Lokalen mitzumachen. Viele weitere Betriebe wollen in den kommenden Wochen ebenfalls Aktionen organisieren.

„Als Wirt kann man viel bewegen – wir stehen mitten in der Gesellschaft“, betont Peschta. „Jetzt ist der richtige Moment, diese Kontakte zu nutzen und gemeinsam zu helfen.“

Caritas: „Jede Spende schenkt Wärme und Hoffnung“

Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien, bedankt sich für die Initiative: „Der Druck auf viele Menschen steigt enorm. Gerade jetzt zählt jede Unterstützung. Sie schenkt Wärme, Hoffnung und hilft uns, armutsbetroffene und obdachlose Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen.“

Von der Gruft über das Kältetelefon bis zu Sozialberatungsstellen – überall steigt der Bedarf. Die Unterstützung der Gastronomie komme daher genau zur richtigen Zeit.

Rezept-Tipp: Wiener „Warm ums Herz-Punsch“

Wer den wohltätigen Punsch nicht nur genießen, sondern auch selbst nachmachen möchte, findet hier das einfache Originalrezept:

Zutaten für 4–6 Portionen:

750 ml Kirschsaft

250 ml Rotwein (oder Früchtetee für eine alkoholfreie Variante)

150 ml Inländer-Rum (optional)

1 Bio-Orange, in Scheiben

1 Zimtstange

3 Nelken

1 Stück Sternanis

2 EL Honig

Ein Schuss Zitronensaft

Zubereitung:

Alle Zutaten gemeinsam langsam erhitzen – nicht kochen! Anschließend kurz ziehen lassen, abseihen und heiß servieren. Und wer ihn in einem Wiener Lokal bestellt, tut gleichzeitig etwas Gutes.