Kunst kommt von Können und ob man es kann, kann man am 10.1. im Kulturhaus Brotfabrik (10., Absberggasse 27/3) unter Beweis stellen. Verschiedene künstlerische Atelierbereiche laden dazu ein Materialien – wie beispielsweise Ton, Draht, Karton, Gouache – und Techniken – wie Linoldruck, Filzen oder Papierschöpfen – kennenzulernen und auszuprobieren. Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren können hier gleichermaßen gestalterisch tätig werden – entweder individuell oder auch gemeinsam im Austausch mit anderen. Ein Kommen und Gehen ist jederzeit möglich. In der Kantine gibt es Getränke und kleine Snacks zu erwerben.

Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Wienxtra-Kinderaktiv-Programms statt, wendet sich aber an alle Altersgruppen. Die Teilnahme von Kindern ist nur in Begleitung Erwachsener möglich.

Anmeldung unter: info@kulturhaus-brotfabrik.at