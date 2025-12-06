Für Wiener Kulturfans ist Kobersdorf längst ein Fixpunkt im Sommerkalender: ein idyllisches Schloss, ein lauer Abend, ein Glas Wein – und ein Ensemble, das jedes Jahr mit Spielfreude überzeugt. 2026 wird’s besonders turbulent! Die britische Erfolgskomödie „Der nackte Wahnsinn“ verspricht einen Theaterabend, der nicht nur auf, sondern vor allem hinter der Bühne eskaliert. Und wer früh dran ist, spart 10 % auf Tickets und jetzt sogar die Chance auf einen Deluxe-Gewinn.

Chaos mit Ansage: Was dich 2026 erwartet

Die neue Produktion führt humorvoll dorthin, wo sonst nur Techniker, Regie und Nervenbündel vor Auftritten verkehren: hinter die Kulissen. Michael Frayns Farce zeigt eine Truppe, die bereits in der Probe am Rande des Nervenzusammenbruchs steht. Türen klemmen, Requisiten verschwinden, Liebeswirren eskalieren – und mittendrin Intendant Wolfgang Böck, der sich selbstverständlich in das köstliche Bühnenchaos stürzt. Regisseur Claus Tröger verspricht Tempo, Timing und turbulente Seitenblicke auf den ganz normalen Wahnsinn des Theateralltags.

Top-Ensemble und Sommergefühl pur

Das Ensemble 2026 versammelt bekannte Publikumslieblinge und neue Gesichter, die dem Stück seine Energie verleihen: Wolfgang Böck, Jo Bertl, Jens Claßen, Walter Ludwig, Marie Cécile Nest, Boris Alexander Popovic, Sophie Prusa, Mirko Roggenbock und Alexandra-Maria Timmel. Gespielt wird zwischen 30. Juni und 26. Juli 2026 – ideal für alle, die dem Wiener Großstadttrubel kurz entfliehen wollen, ohne auf Kulturgenuss zu verzichten. Ein entspannter Sommerabend im Burgenland, mit viel Humor und großartiger Darbietung des einzigartigen Kobersdorf-Ensembles.

Frühbucherbonus und Advent-Gewinnspiel

Mit dem aktuellen Frühbucherbonus von 10 Prozent für Karten im Vorverkauf lohnt sich rasches Zugreifen. Noch gemütlicher wird’s mit etwas Glück: Bis 14. Dezember 2025 läuft auf Meta (Instagram und Facebook) ein Gewinnspiel, bei dem 1×2 Tickets für den 5. Juli 2026 inklusive Übernachtung im Boutique-Hotel „Zum Oberjäger“ winken. Mitmachen und mit etwas Unterstützung durch das Glücksengerl wartet ein ganz besonderer Kultursommerabend auf dich!

Wenn der Vorhang 2026 aufgeht, zeigt Kobersdorf wieder, warum es zum beliebtesten Open-Air-Theater im Osten Österreichs zählt. Humor, Atmosphäre und die Kunst des gepflegten Chaos machen den Besuch zum Pflichtprogramm für Wiener Kulturfans.

Schloss-Spiele Kobersdorf 2026: „Der nackte Wahnsinn“

Prof. Martha Bolldorf-Platz 1, 7332 Kobersdorf

Premiere: 30. Juni 2026, 20.30 Uhr I Termine: 2.-26. Juli 2026, Do.-So., jeweils 20.30 Uhr

Karten: www.schlossspiele.com, Info-Hotline: +43 2682/719-8000 oder schloss-spiele@kobersdorf.at