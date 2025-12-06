Es soll die größte privat finanzierte Gesundheitsimmobilie Österreichs werden: Das MIA Gesundheitszentrum Liesing. Das Gebäude, das in der Fröhlichgasse 42 im 23. Bezirk errichtet werden soll, wird nach Fertigstellung täglich Platz für bis zu 5.000 Menschen bieten. Auf zwölf Geschossen, davon acht oberirdisch, errichtet die PORR im Rahmen einer ARGE ein Gebäude mit 21.000 m² Bruttogeschoßfläche und 11.800 m2 Hauptmietfläche.

„Das MIA wird einer breiten Bevölkerungsschicht eine wohnortnahe und qualitätsvolle medizinische Versorgung bieten. Der Schwerpunkt liegt eindeutig bei der Erfüllung des öffentlichen Versorgungsauftrages, also der Kassenmedizin.“, so PORR CEO Karl-Heinz Strauss.

Beste medizinische Versorgung

Fachärzte, Therapeuten und präventive Gesundheitsanbieter finden hier ein attraktives Umfeld vor. Aus der Kombination von Spitzenmedizin und hochwertiger Komplementärversorgung resultiert exzellente Behandlung. Von der präventiven Beratung über Diagnostik und Therapie bis zur Nachsorge profitieren Patienten von einem ganzheitlichen Ansatz.

Auch Bezirksvorsteher Gerald Bischof begrüßt das Projekt: „Das Projekt MIA ist ein sehr wichtiger Schritt für die Gesundheitsversorgung unserer Liesingerinnen und Liesinger. Wesentlich dabei ist, dass an diesem Standort auch umfangreiche kassenmedizinische Versorgung geboten werden soll!“