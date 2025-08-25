Anjuta Fink ist Konditormeisterin mit Leib und Seele. Neben ihrer Familie gibt es für sie absolut nichts Schöneres als jeden Tag Kuchen und Torten zu backen.

Das Leben schreibt die süßesten Geschichten. So wie bei Anjuta Fink, auch wenn die ersten Kapitel ein wenig bitter waren. „Ich wollte Balletttänzerin werden.“ Ein Traum, den sie verletzungsbedingt aufgeben musste. Zum Glück für alle Naschkatzen, denn so wendete sie sich ihrer zweiten Leidenschaft zu. „Ich habe immer gerne gebacken.“ So zog es die gebürtige Bayerin nach Wien um von den besten Konditoren zu lernen und bald zählte sie selbst zu diesen. Dank Talent und der Ausbildung in der Kurkonditorei Oberlaa holte sie 2018 den Titel „Österreichische Staatsmeisterin der Konditoren“.

Torten á la carte

In der Kurkonditorei lernte sie nicht nur das Handwerk, sondern auch die Liebe ihres Lebens kennen – ihren Mann Thomas. Schon bald darauf wurde die Konditormeisterin auch Mama. Nach der Karenz wechselte sie in die Selbstständigkeit und seither entstehen in der Profi-Backstube im Keller ihres Hause im wahrsten Sinne des Wortes „hausgemachte“ Torten, die sie nach Wunsch und auf Bestellung fertigt.

Ob klassisch oder kreativ, eines haben ihre Köstlichkeiten gemeinsam: „Ich backe mit weniger Zucker, aber verspreche den doppelten Geschmack“. Ein Versprechen, das sie hält und das auf der Zunge zergeht.

Infos findet man unter www.suesser-fink.at