Das offizielle Top-Marken-Logo wird ab Ende August direkt auf den Slicer-Packungen von Wiesbauer-Produkten zu sehen sein. Damit können Konsument:innen die Auszeichnung sofort am Point of Sale erkennen – ein klares Signal für Qualität und Vertrauen.

Deutschlands wichtigste Markenwahl

Jedes Jahr zeichnet die renommierte Lebensmittel Zeitung die 100 erfolgreichsten Marken im Lebensmittelhandel aus. Grundlage sind objektive Verkaufsdaten sowie die Beliebtheit bei den Konsument:innen. Nur jene Marken, die nachhaltig überzeugen, schaffen es in die Liste.

Wiesbauer setzt sich klar durch

In der Kategorie „Brühwürste“ ließ Wiesbauer alle Mitbewerber hinter sich. Geschäftsführer Thomas Schmiedbauer zeigt sich stolz: „Diese Auszeichnung freut uns ganz besonders, weil sie zeigt, dass unsere österreichischen Wurstspezialitäten auch in der Gunst der deutschen Konsument:innen ganz oben stehen – und das nachhaltig.“

Diese Produkte tragen das Logo

Mit dem begehrten Siegel „Top-Marke 2025“ ausgezeichnet werden:

Feine Extra (in Deutschland als Fleischwurst nach österreichischer Tradition)

Knacker geschnitten, Scharfe Knacker, Gurkerl Knacker, Knacker Mix

Gourmet Aufschnitt

Frühstücks Aufschnitt

Strenge und transparente Bewertung

Die Entscheidung basiert auf einer repräsentativen Befragung von rund 30.000 Haushalten und 40.000 Käufer:innen durch das Marktforschungsinstitut YouGov CP Germany. Bewertet wird die gesamte Markenleistung – fair, objektiv und transparent.