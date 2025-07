isaFestival: Wien als Bühne für Nachwuchsmusiker der Welt

Vom 21. Juli bis 2. August verwandelt sich die Internationale Sommerakademie der mdw in einen lebendigen Treffpunkt für junge Talente aus aller Welt. Bei über 30 Konzerten und Veranstaltungen können Musikbegeisterte die Vielfalt und Kreativität klassischer Musik hautnah erleben. Das Festival zeigt, wie spannend und vielseitig die Musikszene heute ist – und das größtenteils bei freiem Eintritt.

Die mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien – lädt junge Musikerinnen und Musiker aus aller Welt ein, um gemeinsam zu musizieren und sich auszutauschen. Das Festival unter dem Motto „Music City Lab“ bietet ein breites Spektrum an Formaten: Von Solokonzerten und Kammermusik über Lecture Recitals bis hin zu Open Stages, Jam Sessions und einem großen Orchesterkonzert. Auch das traditionelle Benefizkonzert für „Licht ins Dunkel“ findet wieder statt.

Offene Bühnen und neue Konzertformate

Das isaFestival legt Wert auf Zugänglichkeit und Vielfalt. Viele Veranstaltungen sind kostenlos, sodass klassische Musik für alle erlebbar wird. Neue Formate wie das Stationenkonzert „CampusKlang“ auf dem mdw-Campus oder Open-Air-Konzerte im Rahmen des Kultursommers bringen Musik direkt zu den Menschen. So entsteht ein offenes, lebendiges Festival, das weit über klassische Konzertsaal-Grenzen hinausgeht.

isaCommunity: Musik trifft Gesellschaft

Ein besonderes Highlight ist die isaCommunity – eine Masterclass, in der junge Künstlerinnen und Künstler gemeinsam innovative Konzertformate entwickeln. Dabei verbindet sich künstlerische Arbeit mit gesellschaftlichem Engagement. Die Ergebnisse werden in der kommenden Saison an renommierten Orten wie dem Wiener Konzerthaus und in Hamburg präsentiert.

isaResearch: Klang und Stadt im Dialog

Parallel zum Festival findet die isaResearch Summer School statt, bei der junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Thema „Sound, Politics, and the Urban Laboratory“ theoretisch erforschen. Hier wird diskutiert, wie Klang den urbanen Raum prägt und wie Musik zwischen Störung und Teilhabe wirkt. Ein öffentlicher Gastvortrag am 22. Juli eröffnet spannende Einblicke in dieses Thema.

Weitere Informationen und das detaillierte Programm gibt es unter: isa-music.org