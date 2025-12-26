Im Vorjahr hatte Favoriten seinen 150. Geburtstag. Aufgrund dieses besonderen Anlasses waren Musikerinnen und Musiker aller Genres von Austropop bis Soul eingeladen, eigens komponierte Musik-Text-Kompositionen abzuliefern, die eine musikalische Liebeserklärung an den 10. Bezirk darstellen. Im Herbst 2024 kam es im Rahmen einer Live-Show im Böhmischen Prater zur Wahl des »Song für Favoriten«. Beim Rennen um Platz 1 gewannen punktegleich die Lieder »Favo – Favoriten« der Musikschule Wien 10 und »Favoriten« von Robert Baum, dessen Hymne nun auch auf YouTube mit einem stimmungsvollen Musikvideo abrufbar ist:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.Weitere Informationen