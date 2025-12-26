Im Vorjahr hatte Favoriten seinen 150. Geburtstag. Aufgrund dieses besonderen Anlasses waren Musikerinnen und Musiker aller Genres von Austropop bis Soul eingeladen, eigens komponierte Musik-Text-Kompositionen abzuliefern, die eine musikalische Liebeserklärung an den 10. Bezirk darstellen. Im Herbst 2024 kam es im Rahmen einer Live-Show im Böhmischen Prater zur Wahl des »Song für Favoriten«. Beim Rennen um Platz 1 gewannen punktegleich die Lieder »Favo – Favoriten« der Musikschule Wien 10 und »Favoriten« von Robert Baum, dessen Hymne nun auch auf YouTube mit einem stimmungsvollen Musikvideo abrufbar ist:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren Weitere Informationen