Jiu Jitsu-Staatsmeister wird heuer in Alterlaa gekürt

Die österreichischen Jiu Jitsu-Staatsmeisterschaften 2025 finden in Liesing statt. In der Alt Erlaa Rundturmhalle in der Anton-Baumgartner-Straße 44 geht es am 2. März um 10 Uhr los. Dann können kleine und große Besucher können die besten Jiu Jitsu-Athleten Österreichs aus nächster Nähe erleben und in die Faszination dieser jahrhundertealten Kampfkunst eintauchen. Neben den Wettbewerben in verschiedensten Disziplinen gibt es für Stärkendes beim Buffet.

Der Eintritt zu den Meisterschaften ist frei.