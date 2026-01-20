Wärmender Klassiker: Kartoffel-Lauch-Suppe
Einfach, alltagstauglich – und ideal zum Wohlfühlen!
Wenn draußen die Temperaturen sinken, sorgt eine cremige Suppe für gemütliche Stimmung und wohltuende Wärme. Die Kartoffel-Lauch-Suppe der Hollerei ist dabei ein unkomplizierter Favorit in der Winterküche: wenige Zutaten, wenig Aufwand – dafür voller Geschmack.
Für 4 Personen – die Zutaten:
- 1 kg Kartoffeln
- 3 Stangen Lauch
- 1 Zwiebel
- 2 EL Olivenöl
- 1 Liter Gemüsebrühe
- 200 ml Hafer- oder Sojacuisine
- Salz, Pfeffer, Muskat
So gelingt’s Schritt für Schritt
- Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden. Lauch in Ringe schneiden und gründlich waschen.
- Die Zwiebel fein hacken und in Olivenöl glasig dünsten.
- Kartoffeln und Lauch hinzufügen und kurz anschwitzen.
- Mit der Gemüsebrühe aufgießen und alles für etwa 20 Minuten weich kochen.
- Die Suppe pürieren, Pflanzensahne einrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.
Tipp der Hollerei
Mit frischen Kräutern wie Schnittlauch oder Petersilie lässt sich die wärmende Suppe noch verfeinern – und schon steht ein leichtes, gesundes und winterlich wohliges Gericht am Tisch.
Guten Appetit und viel Genuss beim Start in ein leichteres neues Jahr!