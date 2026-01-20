Wärmender Klassiker: Kartoffel-Lauch-Suppe

Einfach, alltagstauglich – und ideal zum Wohlfühlen!

Wenn draußen die Temperaturen sinken, sorgt eine cremige Suppe für gemütliche Stimmung und wohltuende Wärme. Die Kartoffel-Lauch-Suppe der Hollerei ist dabei ein unkomplizierter Favorit in der Winterküche: wenige Zutaten, wenig Aufwand – dafür voller Geschmack.

Für 4 Personen – die Zutaten:

1 kg Kartoffeln

3 Stangen Lauch

1 Zwiebel

2 EL Olivenöl

1 Liter Gemüsebrühe

200 ml Hafer- oder Sojacuisine

Salz, Pfeffer, Muskat

So gelingt’s Schritt für Schritt

Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden. Lauch in Ringe schneiden und gründlich waschen. Die Zwiebel fein hacken und in Olivenöl glasig dünsten. Kartoffeln und Lauch hinzufügen und kurz anschwitzen. Mit der Gemüsebrühe aufgießen und alles für etwa 20 Minuten weich kochen. Die Suppe pürieren, Pflanzensahne einrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

Tipp der Hollerei

Mit frischen Kräutern wie Schnittlauch oder Petersilie lässt sich die wärmende Suppe noch verfeinern – und schon steht ein leichtes, gesundes und winterlich wohliges Gericht am Tisch.

Guten Appetit und viel Genuss beim Start in ein leichteres neues Jahr!