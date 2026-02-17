Wärmender Eintopf für jede Gelegenheit

Linsen sind wahre Kraftpakete: Sie liefern pflanzliches Eiweiß, Ballaststoffe und wertvolle Mineralstoffe. In Kombination mit Wurzelgemüse entsteht ein bodenständiges, aromatisches Gericht, das sich wunderbar für Meal Prep eignet und an kalten Tagen von innen wärmt.

Zutaten für 4 Personen

  • 300 g braune Linsen
  • 3 Karotten
  • 1 Lauchstange
  • 1 Stück Sellerie
  • 1 Zwiebel
  • 1,2 Liter Gemüsebrühe
  • 2 EL Öl
  • Lorbeer, Majoran, Salz, Pfeffer

So gelingt der Linsen-Gemüse-Eintopf

Gemüse vorbereiten:
Karotten, Lauch und Sellerie klein schneiden. Zwiebel würfeln.

Anrösten:
Zwiebel in Öl anschwitzen. Linsen und geschnittenes Gemüse hinzufügen und kurz mitrösten.

Köcheln lassen:
Mit Gemüsebrühe aufgießen und 30–35 Minuten sanft köcheln, bis Linsen und Gemüse weich sind.

Finalisieren:
Mit Salz, Pfeffer und Majoran abschmecken. Lorbeerblätter entfernen und mit frisch gehackter Petersilie servieren.

Hollerei-Tipp

Wer den Eintopf besonders herzhaft mag, kann einen Teil der gekochten Linsen leicht zerdrücken – so wird die Konsistenz noch sämiger. Am nächsten Tag schmeckt er übrigens fast noch besser.

