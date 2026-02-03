Winterklassiker modern kombiniert

Rotkraut gehört in der kalten Jahreszeit einfach dazu – aber es muss nicht immer als traditioneller Beilagenklassiker daherkommen. In dieser schnellen Pfanne wird das Kraut mit Apfel, Zwiebel und einem Hauch Kümmel sanft geschmort. Apfelsaft und etwas Essig sorgen dabei für eine angenehme Süße und leichte Säure. Das Ergebnis: ein aromatisches, veganes und glutenfreies Gericht, das im Alltag genauso überzeugt wie am Wochenende.

Zutaten für 4 Personen

800 g Rotkraut

2 Äpfel

1 Zwiebel

2 EL Rapsöl

100 ml Apfelsaft

2 EL Apfelessig

Salz, Pfeffer, Kümmel, Lorbeer

So gelingt die Rotkraut-Apfel-Pfanne

Vorbereiten:

Rotkraut fein hobeln, Zwiebel würfeln, Äpfel in Spalten schneiden.

Anschwitzen:

Rapsöl in einer großen Pfanne erhitzen. Zwiebel glasig dünsten, anschließend das Rotkraut zugeben.

Schmoren:

Mit Apfelsaft und Apfelessig ablöschen. Gewürze hinzufügen und alles etwa 30 Minuten sanft schmoren lassen, bis das Kraut weich ist.

Fertigstellen:

Zum Schluss die Apfelspalten unterheben und weitere 5 Minuten mitgaren, damit sie leicht weich werden, aber noch Biss behalten.

Ein paar geröstete Nüsse – etwa Walnüsse oder Haselnüsse – passen hervorragend dazu und sorgen für zusätzlichen Crunch. Auch als Beilage zu Ofenkartoffeln oder einem veganen Braten macht die Pfanne eine großartige Figur.

