Schwarzwurzel trifft Polenta: Ein Duo für kalte Tage

Die Schwarzwurzel ist längst kein Geheimtipp mehr: Ihr zarter, leicht nussiger Geschmack macht sie zum idealen Hauptdarsteller in der pflanzlichen Winterküche. In diesem Ragout wird sie in einer cremigen Senf-Hafer-Sauce geschmort und gemeinsam mit weicher Polenta serviert. Die Kombination ist nicht nur aromatisch, sondern auch angenehm sättigend – perfekt für frostige Abende.

Zutaten für 4 Personen

700 g Schwarzwurzel

1 Zwiebel

2 EL Olivenöl

1 EL Senf

200 ml Hafercuisine

250 g Polenta

1 Liter Wasser

Salz, Pfeffer, Thymian

Schritt für Schritt zum Ragout

10Schwarzwurzeln vorbereiten:

Die Stangen schälen, in Stücke schneiden und sofort in Zitronenwasser legen. Dann in Salzwasser weich kochen.

Anschwitzen:

Die Zwiebel fein würfeln und in Olivenöl glasig dünsten. Schwarzwurzeln zugeben und kurz mitdünsten.

Cremige Sauce:

Senf und Hafercuisine einrühren, mit Thymian, Salz und Pfeffer würzen und einige Minuten sanft köcheln lassen.

Polenta zubereiten:

Wasser aufkochen, salzen, Polenta einrühren und bei geringer Hitze 5–10 Minuten quellen lassen. Zwischendurch immer wieder umrühren.

Für eine besonders feine Konsistenz kann die Polenta nach dem Quellenlassen noch mit etwas pflanzlicher Butter verrührt werden. Wer mag, füllt sie in eine Form, lässt sie fest werden und brät später knusprige Polentascheiben dazu an.

